Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали в Исландии

Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано на территории Исландии. Об этом 9 ноября сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным специалистов, эпицентр находился в 25 км к юго-западу от столицы Исландии Рейкьявика, население которого составляет примерно 118 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 4 км.

Более подробной информации о пострадавших и разрушениях не было.

В ночь на 4 ноября произошло землетрясение магнитудой 6,4 в Западном Непале. Свидетели сообщали, что дома в районе Рукум рухнули. По данным СМИ, число погибших составило более 120 человек, еще 100 получили ранения разной степени тяжести. Россиян среди пострадавших не было. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу и непальскому премьер-министру Пушпе Камалу Дахалу в связи с последствиями землетрясения на западе республики.

Российский турист Александр Болдаков рассказал «Известиям», что подземные толчки ощущались даже в 500 км к северо-востоку от эпицентра — в Катманду.