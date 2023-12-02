В Японии объявили об угрозе цунами из-за землетрясения на Филиппинах
Японии угрожает цунами из-за землетрясения на Филиппинах. Об этом 2 декабря сообщило метеорологическое агентство Японии.
По его данным, до южного побережья островов Хонсю, Кюсю и Сикоку дойдут волны высотой до 1 м. Также стихия затронет другие более мелкие острова страны.
Ранее в этот день землетрясение магнитудой 7,5 произошло в восточной части филиппинского острова Минданао. Его эпицентр залегал на глубине 63 км.
Позднее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о еще нескольких землетрясениях в том же районе, мощность которых превысила пять баллов, в том числе одно с магнитудой 6,5.
До этого, 11 ноября, в море Банда у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился в 345 км к юго-востоку от города Амбон с населением около 355 тыс. человек. Угроза цунами тогда не объявлялась.