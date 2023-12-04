Психолог дал рекомендации по борьбе с синдромом понедельника

После выходных часто наблюдаются симптомы синдрома понедельника: апатия, чувство тревоги или ощущение уныния от повседневной рутины. Из так называемой эмоциональной ямы есть способы выбраться. О них 4 декабря рассказал клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский.

«Синдром понедельника связан с нарушением биоритмов, когда человек в выходные ложится спать позже, но при этом пробует проспать целый день и «отоспать» всю нехватку сна за неделю. Это приводит к смещению циркадного ритма, который регулирует сон, бодрствование, аппетит и настроение», — объяснил он в интервью «Газете.Ru».

Психолог сравнил эти ощущения с состоянием джетлага, которое наступает при резкой смене часовых поясов при авиаперелетах. Еще одна причина синдрома кроется в психологических факторах. Например, устойчивое нежелание идти на работу может быть связано с недовольством своей сферой деятельности, конфликтами с коллегами, токсичным руководством, низкой мотивацией или слишком большим объемом задач.

«Во всех этих случаях возникает ощущение беспомощности и страха не справиться с задачами, что приводит к физическим симптомам», — объяснил Самбурский.

Он подчеркнул, что с этим состоянием можно справиться, если придерживаться некоторых рекомендаций. Во-первых, по его словам, необходимо выработать режим сна и бодрствования — ложиться и вставать примерно в одно и то же время, чтобы не нарушать циркадный ритм. Если вы хотите поспать подольше в выходные, добавить стоит не больше часа, чтобы не сбить биологический ритм.

«Подготовьтесь к понедельнику заранее. В воскресенье вечером посвятите час планированию: составьте список дел, которые вам нужно сделать на следующий день, и приоритезируйте их. Подумайте, что вам нужно взять с собой на работу, и соберите всё необходимое», — предложил психолог.

Он также посоветовал выбирать для похода на работу одежду, которая поднимает настроение, и позволять себе приятные мелочи: вкусный завтрак, любимая музыка, встреча с другом или поход в кино могут значительно снизить эффект синдрома понедельника.

Кроме того, Самбурский порекомендовал сместить фокус внимания с проблем в начале новой рабочей недели и больше думать о позитивных моментах, достижениях, новых задачах и грядущих успехах.

Ранее, 27 ноября, декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова рассказала «Известиям», что опасно работать в ночную смену. Так, по ее словам, когда человек продолжительное время работает по ночам, повышается риск нарушения сна, становится труднее засыпать, сон может быть поверхностным, по пробуждении мы не чувствуем бодрости и прилива сил. И дневной сон не может в полной мере компенсировать недостаток сна ночного.

В тот же день сервис «Работа.ру» и медицинская компания «СберЗдоровье» выяснили, что почти 30% россиян считают себя трудоголиками. По словам врача-психолога Дарьи Якуба, это может быть вариантом зависимости, когда человек чувствует себя достойным отдыха, только когда он чрезвычайно устал и почти изможден. Кроме того, по ее словам, трудоголизм может быть следствием желания «всех спасти» или же попыткой спрятаться в работе от внешнего мира и своих тревог.