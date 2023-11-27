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Почти 30% россиян считают себя трудоголиками

Опрос: 29% россиян считают себя трудоголиками
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сервис «Работа.ру» и медицинская компания «СберЗдоровье» провели исследование и выяснили, сколько россиян считают себя трудоголиками и стараются ли они побороть трудоголизм. В исследовании приняли участие более 3,6 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны. Результаты появились в распоряжении «Известий» 27 ноября.

Согласно опросу, 29% россиян трудоголики, а почти половина (48%) считают себя таковыми время от времени. Примечательно, что так ответили 33% женщин против 23% мужчин соответственно. Среди россиян, считающих себя трудоголиками, половина не может отказать коллегам в помощи по работе даже в свободное время. 43% отметили, что часто задерживаются на работе, а 28% часто работают в отпуске. Также 27% берут рабочие задачи на выходные, а 25% имеют одну или несколько подработок.

«На трудоголизм можно посмотреть с разных сторон: это может быть сильной вовлеченностью в работу, когда человек «в потоке», дело становится очень интересным и захватывает настолько, что уже трудно остановиться. Это может быть вариантом зависимости, когда человек чувствует себя достойным отдыха, только когда он чрезвычайно устал и почти изможден», — сказала врач-психолог «СберЗдоровье» Дарья Якуба.

55% опрошенных стараются бороться с трудоголизмом, большинство из них женщины (49% против 38% мужчин), 45% же не борются совсем. В целом, чуть более половины опрошенных (55%) нейтрально относятся к трудоголизму, а четверть негативно — тут голоса мужчин и женщин поделились почти поровну, 25% против 23% соответственно. 20% же относятся к трудоголизму позитивно. Примечательно, что большинство россиян (64%) не считают трудоголизм болезнью, однако 36% с ними не согласны.

«Трудоголизм может быть следствием желания «всех спасти», когда внимание человека направлено преимущественно на других людей, а не на себя. Также работник может брать частые переработки, чтобы эскапироваться, избегать своих мыслей и чувств, либо отношений с близкими людьми», — объяснила Якуба.

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21 ноября младший научный сотрудник лаборатории психогигиены и психопрофилактики Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава РФ Анастасия Бек сказала «Известиям», что трудоголик в отличие от трудолюбивого человека получает мало удовольствия от работы, а всё, что не связано с работой, вызывает у него тревогу.

Трудоголизм — это болезненная зависимость от труда. Работа занимает самое важное место в жизни человека, становится навязчивой идеей, отодвигая на задний план все остальные сферы. Человек полностью посвящает свое внимание работе и испытывает острый дискомфорт в свободное время. Не занимаясь работой, он чувствует себя плохо, переживает раздражение, тревогу, стыд и чувство вины, пояснила Бек.

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