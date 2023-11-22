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Эксперт объяснила отличия между трудолюбием и трудоголизмом

Эксперт Бек: трудоголик вовлечен в работу, но не испытывает от нее удовольствия
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Трудоголик, в отличие от трудолюбивого человека, получает мало удовольствия от работы, а всё, что не связано с работой, вызывает у него тревогу. Об этом «Известиям» 21 ноября рассказала младший научный сотрудник лаборатории психогигиены и психопрофилактики Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава РФ Анастасия Бек.

По словам специалиста, трудоголика и трудолюбивого человека объединяет высокая степень вовлеченности в работу. Однако вторая категория людей не воспринимает работу как часть жизни, средство самовыражения и создания материальных благ. В то же время паталогически зависимые от работы трудоголики расценивают другие аспекты жизни как помеху.

«Трудоголизм — это болезненная зависимость от труда. Работа занимает самое важное место в жизни человека, становится навязчивой идеей, отодвигая на задний план все остальные сферы. Человек полностью посвящает свое внимание работе и испытывает острый дискомфорт в свободное время. Не занимаясь работой, он чувствует себя плохо, переживает раздражение, тревогу, стыд и чувство вины», — поясняет Бек.

К другим признакам трудоголизма эксперт относит одержимость мыслями о работе, отсутствие осознанности, сужение круга интересов, эмоциональную несдержанность, нарушение отношений с близкими. Кроме того, трудоголикам свойственна анозогнозия — отрицание болезненных проявлений.

Последствиями трудоголизма являются низкое качество работы из-за переутомления и проблемы со здоровьем из-за высоких нагрузок и стрессов.

По статистике, трудоголиками считают себя 68% россиян. Согласно исследованию сервиса по поиску работы, 19% респондентов абсолютно не сомневаются в том, что они работают слишком много. Чаще всего такого мнения о себе придерживаются женщины (72% против 63% среди мужчин) и опрошенные до 24 лет (74%).

Для профилактики такой зависимости эксперт советует работать только в отведенных для этого местах и исключительно в рабочее время. В качестве самостоятельной помощи Бек рекомендует для начала признать проблему. Второй шаг — обратиться к специалисту для правильной диагности причины трудоголизма. А чтобы предупредить трудоголизм, необходимо придерживаться режима сна, своевременно питаться и пить воду, установить счетчик «экранного времени» в гаджетах и соблюдать границы рабочего времени и пространства.

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