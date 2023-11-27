Психолог рассказала об опасности работы по ночам

Декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова 27 ноября рассказала «Известиям», почему опасно работать в ночную смену.

«Если вы сова и вам удобно работать поздно вечером, если вы наиболее продуктивны именно в это время, ничего страшного:у вас свой ритм и вы просто следуете ему. Но совы — это те, кто не меняет день и ночь местами, а просто смещает рабочее время на вечер. Совсем другое дело — ночная работа. Она кажется нам хорошим решением, если мы не успели выполнить рабочие задачи днем. Однако такой способ организации рабочего времени имеет серьезные минусы», — заявила эксперт.

Так, по словам Кирсановой, работать по ночам менее продуктивно, чем днем. В ночное время естественным образом снижается качество внимания, работник может допускать больше ошибок, нарушать последовательность каких-либо рабочих процедур.

«Это вредно для вашего здоровья. Когда человек продолжительное время работает по ночам, повышается риск нарушения сна, становится труднее засыпать, сон может быть поверхностным, по пробуждении мы не чувствуем бодрости и прилива сил. И дневной сон не может в полной мере компенсировать недостаток сна ночного. Дефицит сна ведет в свою очередь к увеличению рисков развития депрессии, ведь организм находится в состоянии длительного стресса, что приводит к увеличению количества гормона стресса — кортизола. Исследования связи сосудистых заболеваний и работы по ночам свидетельствуют, что люди, часто работающие в ночное время, сталкиваются с повышенным риском развития инфарктов. Риск остается, даже если такие работники стараются питаться правильно и занимаются каким-либо видом спорта», — сказала она.

Работа по ночам может приводить к увеличению веса и сопутствующим этой проблеме соматическим заболеваниям — атеросклерозу, нарушению обмена веществ, указала специалист.

«Почему это происходит? Работающий человек испытывает чувство голода, а по ночам большинство людей не любит готовить, предпочитая перекусы, готовую высококалорийную еду. Так и получается, что работающий ночью потребляет калорий больше, чем нужно, и может питаться неполезной пищей чаще, чем те, кто работает днем. Многочисленные исследования указывают на то, что работа ночью будет иметь также негативные последствия для ментального и соматического здоровья», — сказала психолог.

Если от ночной работы отказаться в силу обстоятельств никак нельзя, то правильным будет следить за своим питанием, заниматься посильным спортом и следить за здоровьем, чтобы не пропустить начало развития каких-либо отклонений, заключила Кирсанова.

В мае врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург «СМ-Клиники», к.м.н. Светлана Миргородская рассказала «Известиям», что недостаток сна повышает риск развития глаукомы и может привести к целому ряду других проблем со зрением.