Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ осудил новые авиаудары Израиля по международному аэропорту Дамаска
Мир
Нетаньяху показал Маску последствия нападения ХАМАС на Израиль
Мир
Глава МИД Молдавии поддержал евроинтеграцию без Приднестровья
Политика
Захарова заявила о намеренном искажении Западом понятия «Русский мир»
Общество
Пресс-секретарь Meta заочно арестован в России за экстремизм
Мир
Bild сообщила о растущем в рядах ВСУ недовольстве правительством и Зеленским
Мир
В США заявили об успешном уничтожении Су-30СМ безэкипажных катеров ВСУ
Мир
Польские фермеры присоединились к перевозчикам в блокаде границы с Украиной
Общество
База ФК «Сочи» получила повреждения из-за ветра
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали москвичам январские морозы на неделе
Мир
В Египте сообщили о вероятном продлении перемирия Израиля и ХАМАС
Мир
Столтенберг назвал предотвращение военной эскалации с РФ основной задачей НАТО
Происшествия
Глава Харьковской области рассказал о покушении на своего заместителя
Спорт
Боец UFC Фергюсон получил один год условно за вождение в нетрезвом виде

Психолог рассказала об опасности работы по ночам

Психолог Кирсанова: работа по ночам может привести к набору веса
0
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова 27 ноября рассказала «Известиям», почему опасно работать в ночную смену.

«Если вы сова и вам удобно работать поздно вечером, если вы наиболее продуктивны именно в это время, ничего страшного:у вас свой ритм и вы просто следуете ему. Но совы — это те, кто не меняет день и ночь местами, а просто смещает рабочее время на вечер. Совсем другое дело — ночная работа. Она кажется нам хорошим решением, если мы не успели выполнить рабочие задачи днем. Однако такой способ организации рабочего времени имеет серьезные минусы», — заявила эксперт.

Так, по словам Кирсановой, работать по ночам менее продуктивно, чем днем. В ночное время естественным образом снижается качество внимания, работник может допускать больше ошибок, нарушать последовательность каких-либо рабочих процедур.

«Это вредно для вашего здоровья. Когда человек продолжительное время работает по ночам, повышается риск нарушения сна, становится труднее засыпать, сон может быть поверхностным, по пробуждении мы не чувствуем бодрости и прилива сил. И дневной сон не может в полной мере компенсировать недостаток сна ночного. Дефицит сна ведет в свою очередь к увеличению рисков развития депрессии, ведь организм находится в состоянии длительного стресса, что приводит к увеличению количества гормона стресса — кортизола. Исследования связи сосудистых заболеваний и работы по ночам свидетельствуют, что люди, часто работающие в ночное время, сталкиваются с повышенным риском развития инфарктов. Риск остается, даже если такие работники стараются питаться правильно и занимаются каким-либо видом спорта», — сказала она.

Складское упущение: в России не хватает грузчиков
Компании планируют привлекать сотрудников из стран Африки и Северной Кореи

Работа по ночам может приводить к увеличению веса и сопутствующим этой проблеме соматическим заболеваниям — атеросклерозу, нарушению обмена веществ, указала специалист.

«Почему это происходит? Работающий человек испытывает чувство голода, а по ночам большинство людей не любит готовить, предпочитая перекусы, готовую высококалорийную еду. Так и получается, что работающий ночью потребляет калорий больше, чем нужно, и может питаться неполезной пищей чаще, чем те, кто работает днем. Многочисленные исследования указывают на то, что работа ночью будет иметь также негативные последствия для ментального и соматического здоровья», — сказала психолог.

Если от ночной работы отказаться в силу обстоятельств никак нельзя, то правильным будет следить за своим питанием, заниматься посильным спортом и следить за здоровьем, чтобы не пропустить начало развития каких-либо отклонений, заключила Кирсанова.

В мае врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург «СМ-Клиники», к.м.н. Светлана Миргородская рассказала «Известиям», что недостаток сна повышает риск развития глаукомы и может привести к целому ряду других проблем со зрением.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023