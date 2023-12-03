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Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Пензе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В центре Пензы 3 декабря произошла авария с участием маршрутки и легкового автомобиля. Как сообщил источник «Известий», в результате пострадали семь человек.

ДТП произошло на улице Белинского. Причины выясняются.

Официальной информации об аварии пока не поступало.

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Накануне вечером в Саратове в результате ДТП с участием автобуса и грузовика пострадали 10 человек. Пять человек были направлены на амбулаторное лечение, еще пять — на осмотр в медучреждение. Причины ДТП не назывались.

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