Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Пензе

В центре Пензы 3 декабря произошла авария с участием маршрутки и легкового автомобиля. Как сообщил источник «Известий», в результате пострадали семь человек.

ДТП произошло на улице Белинского. Причины выясняются.

Официальной информации об аварии пока не поступало.

Накануне вечером в Саратове в результате ДТП с участием автобуса и грузовика пострадали 10 человек. Пять человек были направлены на амбулаторное лечение, еще пять — на осмотр в медучреждение. Причины ДТП не назывались.