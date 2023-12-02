В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек

В Саратове в результате ДТП с участием автобуса и грузовика пострадали 10 человек. Об этом 2 декабря сообщил источник «Известий».

ДТП произошло на улице Шехурдина. Как сообщили в Telegram-канале главного управления МВД по Саратовской области, в 20:20 по местному времени (19:20 мск) рейсовый автобус марки Isuzu столкнулся с припаркованным грузовиком Scania.

Собеседник «Известий» уточнил, что среди 10 пострадавших пять человек направлены на амбулаторное лечение, еще пять — на осмотр в медучреждение. Детей среди них нет.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день пять человек погибли в результате смертельного ДТП в Марий Эл. На федеральной автодороге Р-176 «Вятка» в Медведевском районе водитель автомашины Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Renault Logan. В числе погибших девятилетний ребенок.