Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Общество
Путин поручил обеспечить финансирование фонда «Талант и успех»
Мир
Представительство РФ заявило об отсутствии связи с некоторыми россиянами в Газе
Происшествия
Более 15 автомобилей столкнулись на Новорижском шоссе в Московской области
Происшествия
В Коми медведь-шатун напал на бригаду лесозаготовщиков
Происшествия
На северо-востоке Москвы загорелось кафе
Общество
Синоптик предупредил москвичей о мощном снегопаде 3 декабря
Происшествия
МЧС ликвидировало открытое горение в Карачаево-Черкесии
Мир
Лукашенко проведет переговоры с Си Цзиньпином в Китае
Мир
Власти Турции задержали лидера российской ОПГ Шамиля Амирова
Общество
Путин указал на важность квалифицированной юридической поддержки участников СВО
Общество
Москалькова анонсировала посещения пленных РФ и Украины омбудсменами стран
Мир
Девять человек погибли в результате нападения на шахту в Перу
Мир
Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с Украины
Происшествия
В Челябинской области пассажир автобуса напал на людей с ножом

Отец пострадавшего от взрыва кофемолки мальчика рассказал детали произошедшего

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отец пострадавшего при взрыве кофемолки мальчика в Забайкалье в воскресенье, 3 декабря, рассказал «Известиям», что прибор мгновенно сдетонировал прямо в руках сына.

По словам мужчины, сумку с кофемолкой и другими вещами ему подкинули. Он подумал, что это мусор, и хотел избавиться, но его отвлекли другие дела.

«Я просто сумку домой занес, мы ее распечатали, чтобы посмотреть, что там. Там были кофемолка, еще какие-то вещи старые. Эта кофемолка была в нормальном виде — не поцарапанная», — объяснил он.

Отмечается, что позже мальчик увидел прибор и попросил опробовать его в действии. Подросток засыпал кофе, включил, и аппарат мгновенно взорвался у него в руках. Мужчина объяснил, что не знает, кто и почему подкинул ему эти вещи.

Слово и дуло: подросткам до 18 лет хотят запретить покупать любую пневматику
В Госдуме для школьников предлагают ужесточить оборот маломощных пистолетов и винтовок

26 ноября пресс-служба правительства Забайкальского края сообщила, что из-за взрыва кофемолки пострадал несовершеннолетний житель города Балей. По данным «Известий», его госпитализировали с множественными ранениями груди, паха, живота, лица и рук. Левую кисть пострадавшего спасти не удалось. Правоохранители изъяли с места взрыва поражающие элементы и электродетонатор.

Уже 2 декабря сообщалось, что детонатор был заложен в кофемолку специально, чтобы навредить родителям мальчика. Кроме того, были установлены двое подозреваемых 1956 и 1998 годов рождения. Их допросили и оставили в изоляторе временного содержания.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023