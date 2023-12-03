Отец пострадавшего от взрыва кофемолки мальчика рассказал детали произошедшего

Отец пострадавшего при взрыве кофемолки мальчика в Забайкалье в воскресенье, 3 декабря, рассказал «Известиям», что прибор мгновенно сдетонировал прямо в руках сына.

По словам мужчины, сумку с кофемолкой и другими вещами ему подкинули. Он подумал, что это мусор, и хотел избавиться, но его отвлекли другие дела.

«Я просто сумку домой занес, мы ее распечатали, чтобы посмотреть, что там. Там были кофемолка, еще какие-то вещи старые. Эта кофемолка была в нормальном виде — не поцарапанная», — объяснил он.

Отмечается, что позже мальчик увидел прибор и попросил опробовать его в действии. Подросток засыпал кофе, включил, и аппарат мгновенно взорвался у него в руках. Мужчина объяснил, что не знает, кто и почему подкинул ему эти вещи.

26 ноября пресс-служба правительства Забайкальского края сообщила, что из-за взрыва кофемолки пострадал несовершеннолетний житель города Балей. По данным «Известий», его госпитализировали с множественными ранениями груди, паха, живота, лица и рук. Левую кисть пострадавшего спасти не удалось. Правоохранители изъяли с места взрыва поражающие элементы и электродетонатор.

Уже 2 декабря сообщалось, что детонатор был заложен в кофемолку специально, чтобы навредить родителям мальчика. Кроме того, были установлены двое подозреваемых 1956 и 1998 годов рождения. Их допросили и оставили в изоляторе временного содержания.