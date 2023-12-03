Эксперт назвал плачем слова генсека НАТО про ухудшение положения Украины

Все деньги, которые можно было потратить, уже потрачены на контрнаступление Украины, именно поэтому генсек НАТО Йенс Столтенберг сейчас плачет про ухудшение положения Киева. Такое мнение в воскресенье, 3 декабря, высказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями».

«Если Ярославна плакала по мужу в древние времена, то Столтенберг плачет по своим несбывшимся надеждам. Эта организация НАТО, которая в общем-то существует, как вурдалаки, которые жаждут крови», — указал он.

Дандыкин также обратил внимание на то, что западные страны также заговорили о прекращении огня для того, чтобы дать киевского режиму отсидеться и перезимовать. В то же время, считает эксперт, НАТО за это время подкинет Украине вооружения, подготовит военных и проведет мобилизацию, а весной бросит их на уничтожение.

«В любом случае уже много вложено в эту кампанию <…> Германию они попробуют склонить, чтобы давала оружие. Но, может, не в таком количестве, как раньше. Они будут стараться наверстать. Те, кто производит снаряды и технику, они люди смышленые, они вложатся, а всё это закончится поражением киевского режима. И куда все это девать? Это сложно всё», — объяснил эксперт.

Переломная ситуация на фронте только начинается, считает Дандыкин. Контрнаступление завершилось провалом, но у противника есть возможности для сопротивления, акцентировал он.

В интервью немецкому телеканалу Das Erste генсек НАТО рассказал, что ситуация на Украине может ухудшиться из-за нехватки помощи со стороны западных стран. Он объяснил, что в ближайшее время на Украину не получится поставить необходимое количество военной техники и вооружения. Виной тому не всегда достаточные производственные мощности оборонного комплекса на Западе, а также проблемы с логистикой: поставляемая Западом помощь оказывается на передовой не в срок.

27 ноября Столтенберг признал сложившуюся для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «сложную ситуацию» на фронте и большие потери, несмотря на продолжающиеся поставки оружия и другую поддержку альянса. По его словам, НАТО хочет скорейшего освобождения Украиной своих территорий и отвечает за поддержку Киева, чтобы дать ему «более сильную позицию».

До этого, 17 ноября, Столтенберг отметил, что положение ВСУ на поле боя оказалось куда более тяжелым, чем ранее предполагали в НАТО.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.