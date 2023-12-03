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Эксперт назвал плачем слова генсека НАТО про ухудшение положения Украины

Эксперт Дандыкин: Столтенберг плачет по своим несбывшимся надеждам на Украине
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Все деньги, которые можно было потратить, уже потрачены на контрнаступление Украины, именно поэтому генсек НАТО Йенс Столтенберг сейчас плачет про ухудшение положения Киева. Такое мнение в воскресенье, 3 декабря, высказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями».

«Если Ярославна плакала по мужу в древние времена, то Столтенберг плачет по своим несбывшимся надеждам. Эта организация НАТО, которая в общем-то существует, как вурдалаки, которые жаждут крови», — указал он.

Дандыкин также обратил внимание на то, что западные страны также заговорили о прекращении огня для того, чтобы дать киевского режиму отсидеться и перезимовать. В то же время, считает эксперт, НАТО за это время подкинет Украине вооружения, подготовит военных и проведет мобилизацию, а весной бросит их на уничтожение.

«В любом случае уже много вложено в эту кампанию <…> Германию они попробуют склонить, чтобы давала оружие. Но, может, не в таком количестве, как раньше. Они будут стараться наверстать. Те, кто производит снаряды и технику, они люди смышленые, они вложатся, а всё это закончится поражением киевского режима. И куда все это девать? Это сложно всё», — объяснил эксперт.

Переломная ситуация на фронте только начинается, считает Дандыкин. Контрнаступление завершилось провалом, но у противника есть возможности для сопротивления, акцентировал он.

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В интервью немецкому телеканалу Das Erste генсек НАТО рассказал, что ситуация на Украине может ухудшиться из-за нехватки помощи со стороны западных стран. Он объяснил, что в ближайшее время на Украину не получится поставить необходимое количество военной техники и вооружения. Виной тому не всегда достаточные производственные мощности оборонного комплекса на Западе, а также проблемы с логистикой: поставляемая Западом помощь оказывается на передовой не в срок.

27 ноября Столтенберг признал сложившуюся для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «сложную ситуацию» на фронте и большие потери, несмотря на продолжающиеся поставки оружия и другую поддержку альянса. По его словам, НАТО хочет скорейшего освобождения Украиной своих территорий и отвечает за поддержку Киева, чтобы дать ему «более сильную позицию».

До этого, 17 ноября, Столтенберг отметил, что положение ВСУ на поле боя оказалось куда более тяжелым, чем ранее предполагали в НАТО.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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