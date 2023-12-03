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Украинские боевики обстреляли Донецк

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские националисты обстреляли Ленинский район Донецка. В воскресенье, 3 декабря, местная жительница Валентина в беседе с «Известями» рассказала про последствия атаки.

«У меня, например, окно выбило совсем. Провода оборвало. Забор побился. <...> Машина у меня очень пострадала: зад вынесло и кузов», — поделилась женщина.

Горожанка отмечает, что заметила в момент атаки, как пролетело что-то светящееся. В ее доме выбило три окна, и еще одно на чердаке.

На кадрах видно обломки бетонного забора толщиной в несколько сантиметров, одна из плит которого почти полностью разрушена. От стекла в одном из окон дома остались только осколки, а в лобовом стекле автомобиля видна большая вмятина.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, накануне вечером украинские боевики выпустили по городу два снаряда калибром 155 мм.

Ранее в этот день Совместный центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщил, что за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по населенным пунктам ДНР 30 снарядов. Представительство за сутки сообщило о 12 фактах ведения огня со стороны ВСУ. Под огнем оказались Горловка, Донецк и Старомихайловка.

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