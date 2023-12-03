Политолог объяснил попытки США напугать ЕС проигрышем Украины

США хотят напугать Европу возможным проигрышем Украины, чтобы простимулировать Евросоюз оказать поддержку киевскому режиму. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» политолог Дмитрий Солонников.

«Задача — испугать Европу, показать, что сейчас Украина проиграет без увеличения поставок», — заявил он.

Солонников объяснил, что подобная стратегия связана с тем, что с самих Соединенных Штатах сейчас «финансовый локдаун», именно поэтому они и хотят заставить Европу увеличить поставки за свой счет. По словам эксперта, это «чистый торг».

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