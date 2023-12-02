Группа «Пикник» 2 декабря выступит с новой программой в Санкт-Петербурге

Этим вечером, 2 декабря, в Санкт-Петербурге состоится концерт российской рок-группы «Пикник» в рамках тура, посвященного 45-летию коллектива. О том, каким будет шоу, рассказал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

«Десятки тонн декораций, звука и света занимают свои места на арене за считаные часы. Еще вчера здесь резали площадку коньками хоккеисты, в полночь начали приезжать фуры с декорациями, а уже вечером топить лед и греть сердца фанов будет группа «Пикник» — легенды русского рока», — рассказал Облендер.

Тур является самой грандиозной постановкой в истории группы: на концертах посетители могут насладиться шоу с лазерами, голограммами, световыми проекциями, 3D-мэппингом, актерами и необычными инструментами.

По словам бас-гитариста музыкального коллектива Марата Корчемного, концерт разделен на три важные части. В ходе первой части музыкантов от зала будет отделять стекло.

«Которое разбивается и падает, не побоюсь этого слова. То есть это одноразовая конструкция», — добавил лидер группы Эдмунд Шклярский.

Кроме того, в шоу будет несколько сцен — большая и маленькая. Помимо них будет еще одна мини-площадка, которая поднимется в воздух.

«В общем, перемещения во времени и пространстве, причем не только в песнях, но и наяву», — отметил корреспондент.

При этом концерт в Санкт-Петербурге, в столице русского рока, является особенно волнительным для музыкантов.

«Концерт в родном городе один из самых сложных. Много волнения, суеты и всего прочего. Но если бы мы родились, например, во Владивостоке или Краснодаре, я думаю, концерт в этих городах для нас бы тоже был самым сложным», — подчеркнул Шклярский.

Все билеты на шоу были проданы за несколько недель до концерта. Фанатка «Пикника» Мария поделилась, что посетила уже много концертов любимой группы и старается их не пропускать.

«Мне важно на него попасть, потому что я стараюсь вообще не пропускать. У них же есть какие-то свои фишки в музыке, какие-то свои словесные обороты. Всё это вместе цепляет. Это как любовь», — указала она.

Легендарное шоу состоится уже через несколько часов, в 19:00, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Поклонники смогут услышать все хиты за 45 лет истории группы. А потом тур продолжится по Сибири, Алтаю и Центральной России.

До этого, 11 ноября, концерт «Пикника» прошел в Москве. Новая концертная программа группы называется «Будущее ждет нас». Музыканты обещают лучшее шоу за всю историю существования группы. Песни заиграют новыми красками благодаря оригинальным видеорядам и ожившим персонажам песен. Выступления пройдут в 19 городах страны.

Концерты проходят при информационной поддержке РЕН ТВ и будут показаны в эфире телеканала. После этого группа отправится в тур по России.

«Пикник» — советская и российская рок-группа, основанная в 1978 году.