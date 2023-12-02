Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Два человека пострадали в ходе поножовщины на автовокзале Коломны
Спорт
УЕФА не включил Россию в жеребьевку Лиги наций сезона-2024/25
Экономика
S7 сократит полетную программу по некоторым направлениям
Армия
Корабли Тихоокеанского флота прибыли в порт Камрань во Вьетнаме
Мир
Мирошник сообщил о продолжении контактов между РФ и Украиной по обмену пленными
Общество
Москвичей предупредили о сильном снегопаде и гололедице 3 декабря
Общество
На выставке «Россия» на ВДНХ стартовали дни Татарстана
Мир
Sky News сообщил о мощном взрыве в Эдинбурге
Происшествия
Трое военных пострадали в ДТП на Камчатке
Армия
ВКС России получили новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130
Происшествия
Самолет А320 готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Армия
ВС РФ улучшили положение на купянском направлении и отразили 18 атак ВСУ
Мир
Россия впервые с 2022 года вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС
Общество
Хуснуллин заявил о планах правительства повысить первый взнос по льготной ипотеке
Происшествия
На Камчатке водитель автомобиля врезался в колонну военных

Группа «Пикник» 2 декабря выступит с новой программой в Санкт-Петербурге

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Этим вечером, 2 декабря, в Санкт-Петербурге состоится концерт российской рок-группы «Пикник» в рамках тура, посвященного 45-летию коллектива. О том, каким будет шоу, рассказал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

«Десятки тонн декораций, звука и света занимают свои места на арене за считаные часы. Еще вчера здесь резали площадку коньками хоккеисты, в полночь начали приезжать фуры с декорациями, а уже вечером топить лед и греть сердца фанов будет группа «Пикник» — легенды русского рока», — рассказал Облендер.

Тур является самой грандиозной постановкой в истории группы: на концертах посетители могут насладиться шоу с лазерами, голограммами, световыми проекциями, 3D-мэппингом, актерами и необычными инструментами.

По словам бас-гитариста музыкального коллектива Марата Корчемного, концерт разделен на три важные части. В ходе первой части музыкантов от зала будет отделять стекло.

«Которое разбивается и падает, не побоюсь этого слова. То есть это одноразовая конструкция», — добавил лидер группы Эдмунд Шклярский.

Кроме того, в шоу будет несколько сцен — большая и маленькая. Помимо них будет еще одна мини-площадка, которая поднимется в воздух.

«В общем, перемещения во времени и пространстве, причем не только в песнях, но и наяву», — отметил корреспондент.

При этом концерт в Санкт-Петербурге, в столице русского рока, является особенно волнительным для музыкантов.

«Концерт в родном городе один из самых сложных. Много волнения, суеты и всего прочего. Но если бы мы родились, например, во Владивостоке или Краснодаре, я думаю, концерт в этих городах для нас бы тоже был самым сложным», — подчеркнул Шклярский.

Все билеты на шоу были проданы за несколько недель до концерта. Фанатка «Пикника» Мария поделилась, что посетила уже много концертов любимой группы и старается их не пропускать.

«Мне важно на него попасть, потому что я стараюсь вообще не пропускать. У них же есть какие-то свои фишки в музыке, какие-то свои словесные обороты. Всё это вместе цепляет. Это как любовь», — указала она.

Легендарное шоу состоится уже через несколько часов, в 19:00, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Поклонники смогут услышать все хиты за 45 лет истории группы. А потом тур продолжится по Сибири, Алтаю и Центральной России.

До этого, 11 ноября, концерт «Пикника» прошел в Москве. Новая концертная программа группы называется «Будущее ждет нас». Музыканты обещают лучшее шоу за всю историю существования группы. Песни заиграют новыми красками благодаря оригинальным видеорядам и ожившим персонажам песен. Выступления пройдут в 19 городах страны.

Концерты проходят при информационной поддержке РЕН ТВ и будут показаны в эфире телеканала. После этого группа отправится в тур по России.

«Пикник» — советская и российская рок-группа, основанная в 1978 году.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023