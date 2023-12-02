Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Трое военных пострадали в ДТП на Камчатке
Армия
ВКС России получили новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130
Происшествия
Самолет А320 готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Армия
ВС РФ улучшили положение на купянском направлении и отразили 18 атак ВСУ
Мир
Россия впервые с 2022 года вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС
Общество
Хуснуллин заявил о планах правительства повысить первый взнос по льготной ипотеке
Происшествия
На Камчатке водитель автомобиля врезался в колонну военных
Общество
Спасатели освободили от воды 60 частных домов после шторма в Крыму
Экономика
ЦБ РФ установил курс доллара на выходные в размере 89,7619 рубля
Мир
ЮНИСЕФ сообщил о гибели более 5,3 тыс. детей в секторе Газа с 7 октября
Общество
День хоккея открылся на выставке «Россия» на ВДНХ
Общество
Мэр Москвы объявил о начале голосования по выбору имени для детеныша панды
Общество
Экс-министру транспорта Чувашии предъявили обвинение в превышении полномочий
Мир
Выставка к 175-летию живописца Сурикова открылась в Санкт-Петербурге
Общество
Около 50 рейсов задержаны или отменены в трех аэропортах Москвы

Пять человек погибли в ДТП в Марий Эл

0
Фото: УГИБДД МВД по Республике Марий Эл
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять человек стали жертвами смертельного ДТП в Марий Эл. Об этом 2 декабря сообщило региональное УГИБДД МВД во «ВКонтакте».

Авария произошла на федеральной автодороге Р-176 «Вятка» в Медведевском районе.

«По предварительным данным, водитель автомашины Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Renault Logan», — сообщили в Госавтоинспекции.

В результате погибли водитель и пассажир Lada Granta, а также водитель и двое пассажиров Renault Logan, в том числе девятилетний ребенок.

Постпенсионный возраст: в России вырос срок эксплуатации личных авто
Это может повысить число аварий на дорогах из-за технических неисправностей, считают эксперты

Накануне двое взрослых и двое детей погибли в ДТП с грузовиком. Инцидент произошел около 19:00 на 63-м км трассы Моздок – Чермен – Владикавказ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023