Пять человек погибли в ДТП в Марий Эл
Пять человек стали жертвами смертельного ДТП в Марий Эл. Об этом 2 декабря сообщило региональное УГИБДД МВД во «ВКонтакте».
Авария произошла на федеральной автодороге Р-176 «Вятка» в Медведевском районе.
«По предварительным данным, водитель автомашины Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Renault Logan», — сообщили в Госавтоинспекции.
В результате погибли водитель и пассажир Lada Granta, а также водитель и двое пассажиров Renault Logan, в том числе девятилетний ребенок.
Накануне двое взрослых и двое детей погибли в ДТП с грузовиком. Инцидент произошел около 19:00 на 63-м км трассы Моздок – Чермен – Владикавказ.