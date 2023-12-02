Двое детей и взрослых погибли в Северной Осетии в результате ДТП с грузовиком

В Республике Северная Осетия — Алания произошло смертельное ДТП с грузовым автомобилем. Погибли четыре человека, двое из них ― дети. Об этом 1 декабря сообщает республиканское управление МВД.

Инцидент произошел около 19:00 на 63 км трассы Моздок – Чермен – Владикавказ.

«Водитель автомобиля «КАМАЗ» 1963 года рождения выехал с полевой дороги, не предоставив преимущество в движении автомобилю Lada Granta под управлением водителя 1982 года рождения, который двигался со стороны селения Ачалуки в направлении селения Майское», ― сказано в Telegram-канале ведомства.

В результате столкновения водитель Lada, а также трое пассажиров легкового авто, среди которых было двое детей, скончались от полученных травм в больнице. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее, 27 ноября, сообщалось о массовом ДТП на кольцевой дороге в Москве. Столкнулись три грузовика и автомобиль Peugeot, следовавшие друг за другом по одной полосе. В результате один человек погиб, еще один пострадал.