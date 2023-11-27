Один человек погиб и один пострадал в массовом ДТП на МКАД

Один человек погиб и еще один пострадал в результате массового ДТП на МКАД. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Там отметили, что авария с участием нескольких автомобилей, в том числе трех грузовиков, произошла на 11-м км автодороги.

«В результате дорожной аварии скончался водитель автомобиля Peugeot, водитель еще одного автомобиля госпитализирован», — сказано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Установление всех обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Юго-Восточного административного округа.

Ранее в этот день сообщалось, что движение на внешней стороне в районе 6-го км МКАД на востоке Москвы, где столкнулись несколько автомобилей, затруднено. Пробка в этом районе автомобильной дороги растянулась на 4,5 км. Две полосы из пяти оказались перекрыты.