Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин заявил о преодолении банковским сектором РФ всех сложностей
Мир
Лавров заявил о наращивании преимущества БРИКС над G7
Общество
Суд вынес обвинительный приговор журналисткам Баязитовой и Архаровой
Мир
Украинская таможня сообщила о прибытии в страну скифского золота
Мир
Лавров исключил «завоевательные планы» России в Европе
Экономика
Костин указал на необходимость серьезной модернизации судостроительной отрасли РФ
Мир
Лавров заявил о развитии стратегического партнерства РФ и Бразилии
Мир
Боррель заявил о необходимости продления гуманитарной паузы в Газе
Мир
Протестующие пригрозили заблокировать все КПП на границе Польши с Украиной
Мир
Компьютерная томография исключила пневмонию у заболевшего папы римского Франциска
Общество
Начал работу второй Национальный форум Российского Красного Креста
Общество
Аэропорт Жуковский начал работу в штатном режиме после чистки полосы
Мир
В ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао из-за закона о лесах
Происшествия
На МКАД в результате ДТП образовалась пробка в 4,5 км

На МКАД в результате ДТП образовалась пробка в 4,5 км

0
Фото: Дептранс Москвы
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Движение на внешней стороне в районе 6-го км МКАД на востоке Москвы затруднено из-за ДТП. Об этом 27 ноября сообщил департамент транспорта города в своем Telegram-канале.

«На внешней стороне 6 км МКАД столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», пробка в этом районе автомобильной дороги растянулась на 4,5 км. Две полосы из пяти оказались перекрыты.

Теплые выходные: чего ждать от погоды в Москве и других городах в ближайшее время
Столицу накрыл сильный снегопад, на дорогах ожидаются заносы

Утром в этот день из-за снегопада цена на услуги такси в Москве выросла почти в два раза. Согласно данным агрегаторов, жители столицы за короткую поездку были вынуждены платить от 600 рублей. В пресс-службе «Яндекс Такси» сообщили «Известиям», что снегопад влияет на скорость передвижения автомобилей, из-за чего поездка занимает больше времени.

Также в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Москве за сутки выпало около 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — около 56%. В Подмосковье самое большое количество осадков выпало на юге. В Кашире намело 23 мм снега.

Утром в понедельник столичный департамент транспорта сообщил, что движение на дорогах Москвы осложнено. Отмечалось, что на некоторых участках буксуют грузовики. В связи со снегопадом коммунальные службы работают в усиленном режиме. Москвичей призвали отложить поездки на автомобилях.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023