На МКАД в результате ДТП образовалась пробка в 4,5 км

Движение на внешней стороне в районе 6-го км МКАД на востоке Москвы затруднено из-за ДТП. Об этом 27 ноября сообщил департамент транспорта города в своем Telegram-канале.

«На внешней стороне 6 км МКАД столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», пробка в этом районе автомобильной дороги растянулась на 4,5 км. Две полосы из пяти оказались перекрыты.

Утром в этот день из-за снегопада цена на услуги такси в Москве выросла почти в два раза. Согласно данным агрегаторов, жители столицы за короткую поездку были вынуждены платить от 600 рублей. В пресс-службе «Яндекс Такси» сообщили «Известиям», что снегопад влияет на скорость передвижения автомобилей, из-за чего поездка занимает больше времени.

Также в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Москве за сутки выпало около 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — около 56%. В Подмосковье самое большое количество осадков выпало на юге. В Кашире намело 23 мм снега.

Утром в понедельник столичный департамент транспорта сообщил, что движение на дорогах Москвы осложнено. Отмечалось, что на некоторых участках буксуют грузовики. В связи со снегопадом коммунальные службы работают в усиленном режиме. Москвичей призвали отложить поездки на автомобилях.