Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС

Двухмиллионный посетитель выставки-форума «Россия» Марат Сабитов из Казани 2 декабря выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС.

Мужчина, работающий в энергетической сфере, приехал на выставку в Москву вместе с супругой Марией.

«Мы приехали на выставку-форум по приглашению. Она грандиозная — представлены традиции народов, республик. Ты живешь в одном городе и не видишь всего этого. Больше всего понравились инновационные технологии, как представлено наше будущее», — рассказал Сабитов.

Пару поздравили в павильоне № 46 «Энергия жизни» Министерства энергетики России в зале «Энергия будущего». Им вручили сертификат, который позволит посетить самую мощную электростанцию России. В программу также войдут посещение Абакана и трехдневное проживание в гостинице.

Накануне на выставке-форуме «Россия» прошел День Республики Чувашия. Мероприятие познакомило всех желающих с национальной культурой чувашского народа. Посетителей также ждали танцы, песни и многие другие развлечения.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.