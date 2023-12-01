На форуме «Россия» на ВДНХ проходит День Республики Чувашия

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 1 декабря проходит День Республики Чувашия.

Событие познакомит всех желающих с национальной культурой чувашского народа. Посетителей также ждут танцы, песни и многие другие развлечения.

Ранее, 28 ноября, на форуме «Россия» прошел День Пермского края. Старт Дню региона дал губернатор Дмитрий Махонин. Он рассказал о ключевых достижениях края за последние шесть лет, а также сообщил о проектах, которые предстоит реализовать в ближайшие годы.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.