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МО показало уничтожение техники и живой силы ВСУ «Ланцетами» и FPV-дронами

МО: дроны российских ВДВ уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артемовском
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Фото: Министерство обороны РФ
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Соединения и воинские части Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ ликвидируют личный состав, плавсредства и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующими боеприпасами «Ланцет» и FPV-дронами. Как проходит боевая работа российских военнослужащих в зоне спецоперации, показало Минобороны России в субботу, 2 декабря.

Под Артемовском (украинское название — Бахмут) с помощью FPV-дронов были обнаружены два наблюдательных пункта ВСУ, расположенные в домах одного из населенных пунктов района, а также скопление живой силы противника в лесопосадке.

Расчеты беспилотников, тщательно спланировав действия, массированным ударом нескольких аппаратов поразили врага, уничтожив два опорных пункта и более отделения украинских боевиков.

Тем временем в Херсонской области разведка обнаружила на правом берегу Днепра вражеские плавсредства, с помощью которых противник пытался переправиться на левый берег. Для их уничтожения расчеты беспилотной авиации «крылатой пехоты» использовали барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Профессионально управляя «Ланцетами», российские военнослужащие смогли ликвидировать все цели, в том числе несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество личного состава ВСУ.

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28 ноября за сутки российские военные поразили центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины и хранилище авиатоплива. Также силами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией были поражены три радиолокационные станции (РЛС) обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также живая сила и военная техника в 103 районах, добавили в оборонном ведомстве.

Тогда же сообщалось, что российская группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска. В Минобороны добавили, что российские войска успешно отразили три атаки и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещеевка и Георгиевка ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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