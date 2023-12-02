Холланд назвал условие возвращения к роли Человека-паука

Актер Том Холланд, исполнивший роль Человека-паука в фильмах вселенной Marvel, назвал условия, при которых он вернется к работе в новом фильме с этим персонажем. Его слова во время выступления на встрече с журналистами приводит портал Collider в пятницу, 1 декабря.

«Все, что я могу сказать: мы активно участвуем в переговорах о том, каким потенциально может быть четвертое появление моего персонажа. Сможем ли мы найти способ отдать должное персонажу — это другой вопрос», — рассказал он.

Холланд поделился, что Человек-паук — значимый для него герой, и многими своими достижениями актер обязан исполнению этой роли. Он признался, что ему нравится работать с командой Marvel. Однако на первом месте для Холланда стоит качество и идея фильма.

«Мне очень, очень повезло, что мы работали над франшизой, становившейся лучше и успешнее с каждым фильмом, что редкость, и я хочу защищать это наследие. Так что делать еще один просто ради того, чтобы сделать, я не буду. Нужно, чтобы всё было достойно персонажа», — подчеркнул он.

11 января 2022 года сообщалось, что «Человек-паук: Нет пути домой» набрал в прокате по России кассовые сборы более 3 млрд рублей. Фильм вышел в российский прокат 15 декабря 2021 года. Роли в картине исполнили Том Холланд (Человек-паук), Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж), Зендея (Эм Джей), а также Уиллем Дефо, Альфред Молина, Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и другие.

Перед этим, 21 октября 2021 года, в Сети опубликовали первый трейлер фильма по мотивам серии игр Uncharted. Главную роль в картине исполнил Том Холланд.