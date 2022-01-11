Новый «Человек-паук» стал самым кассовым в истории проката Marvel в РФ

Новый фильм о Человеке-пауке стал самым кассовым в истории кинопроката картин Marvel в России. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) сведений о показах фильмов в кинозалах.

Так, кассовые сборы супергеройской истории «Человек-паук: Нет пути домой» в России превысили отметку 3 млрд рублей. Ранее рекорд среди картин Marvel принадлежал картине «Мстители: Финал», который вышел на экраны в 2019 году. Сборы в России составили тогда 2,6 млрд рублей, отмечает телеканал «360».

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» вышел в российский прокат 15 декабря 2021 года. В нем рассказывается о Питере Паркере, чья жизнь и репутация оказались под угрозой, потому что Мистерио раскрыл миру тайну личности Человека-паука. Желая исправить ситуацию, Паркер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, однако скоро ситуация становится еще опаснее.

Роли в картине исполнили Том Холланд (Человек-паук), Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж), Зендея (Эм Джей), а также Уиллем Дефо, Альфред Молина, Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и другие, пишет REGNUM.

В конце декабря стало известно, что новый «Человек-паук» стал самым кассовым фильмом Голливуда в 2021 году. Картина собрала в прокате $800 млн, пишет «Москва 24».

Как отмечает сайт aif.ru, 5 мая 2022 года состоится премьера нового фильма о Докторе Стрэндже, который по сюжету ищет камень времени, но случайно призывает на Землю зло. Также в этом году зрителей ждут четвертый «Тор» («Тор: Любовь и гром») и вторая «Черная пантера» («Ваканда навеки»), но это будет уже во втором полугодии.