Капитану улыбнитесь: новый фильм Marvel уже попал в Россию

В России начали показывать супергеройский боевик «Капитан Марвел 2», — спустя неделю после мирового релиза. Цена на билет начинается от 300 рублей. «Известия» сходили на сеанс 16 ноября и убедились, что к нам опять ввозят копии из стран СНГ, и очень оперативно. Но говорить о стабильном потоке западных новинок, как это было в первом полугодии 2023-го, пока рано.

Предсеансовое супергеройство

Новый супергеройский боевик уже доступен во многих российских сетях кинотеатров. В большинстве «Капитана Марвел» неофициально показывают предсеансовым обслуживанием вместе с короткометражными фильмами: «Три добрых дела», «Остановка», «Минуточку» и т.д. В других релиз прокатывают в рамках киноклубов, то есть владельцы кинотеатра отдают свои залы в аренду частным организациям, и уже они показывают фильмы.

Цены на супергеройский релиз сильно варьируются в зависимости от времени сеанса, города и кинотеатра. В среднем за один билет придется заплатить от 300 до 400 рублей, но есть предложения дешевле. Например, в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Кинополис» в ТРК «Румба» фильм можно посмотреть за 190 рублей на утреннем сеансе в 10:30. Ближе к вечеру цена постепенно повышается: 220 рублей в 12 часов, 250–270 с 14:00 до 16:30 и 330 рублей после шести вечера.

В столичной сети Mori Cinema цены чуть выше: минимум 280 рублей, максимум — 350. В среднем дороже предложения в крупной сети Синема 5: в ней сеансы на «Капитана» есть в Казани, Перми и Санкт-Петербурге, самые дешевые от 310 рублей, а самые дорогие — 440.

В Нижнем Новгороде блокбастер можно посмотреть в сети кинотеатров «Империя Грез». Здесь «Капитана Марвел 2» можно посмотреть за билет стоимостью от 310 рублей. Дороже всего обойдутся сеансы в воскресенье вечером — за посещение придется отдать 410 рублей. Также супергеройский релиз доступен в «Киноквартале», «Радуге Кино». В общем, в большинстве крупных российских городов фильм посмотреть можно, и чем дальше от мировой премьеры — тем больше будет сеансов.

Как объяснила «Известиям» главный редактор портала ProfiCinema.ru Нина Ромодановская, такое стихийное появление фильма сразу во многих российских сетях обусловлено интересом к картине.

— Кинотеатры увидели спрос, отслеживая интерес аудитории, поняли, что «Капитан Марвел» — один из ожидаемых фильмов, и стали его брать. Так же как было с «Аватаром», который явно ожидался, — объяснила эксперт.

Копия из ближайшего зарубежья

Неофициальный показ, на который сходили «Известия», прошел в сети Mori Cinema в Москве 16 ноября. Стоимость билета на сеанс в 11 утра — 350 рублей. Голливудский блокбастер показали в рамках предсеансового обслуживания к короткометражному фильму «Пиковая ДАМА».

Ключевое отличие показанной в кинотеатре версии — качество картинки, звука и полный хронометраж. «Экранная» копия, которая появилась в Сети еще вечером 9 ноября, имела искажение изображения: так как происходящее на экране записывали из зрительского зала, то пропорции героев из-за этого менялись. Еще один нюанс: версия фильма в Сети потеряла сцену после титров, ее будто бы вмонтировали в конец релиза, но дубляж у этого эпизода идет поверх оригинальных английских голосов. Также звуковая дорожка копии из интернета имеет более низкое качество: часто присутствует гул или эхо.

Версия в Mori Cinema начинается классической заставкой с логотипом Marvel и заканчивается сценой после титров, которая имеет полноценный дубляж на русский язык. Нового «Капитана Марвел» для СНГ дублировала на русский казахстанская студия MovieDalen, поэтому голоса героев отличаются от оригинального фильма «Капитан Марвел», который вышел еще в 2019 году. Во второй части, согласно «Кинопоиску», главной героине подарила свой голос российская актриса Мария Иващенко, а не Юлия Горохова. А специального агента Ника Фьюри озвучил Иван Савоськин, а не Владимир Антоник.

Радоваться пока рано

«Капитан Марвел 2» появился в российских кинотеатрах всего через неделю после мировой премьеры, что в нынешних условиях довольно быстро. В конце июля голливудские компании-мейджоры пресекли неофициальные поставки фильмов из стран СНГ. Цепочку продаж удалось отследить по особым цифровым меткам на копиях — вотермаркам. Их прокатчики ставят при передаче копий лент киносетям и кинотеатрам. После этого некоторые фильмы приходилось ждать от месяца и более.

Но теневые прокатчики нашли другой вариант: воспользоваться официальной цифровой копией фильма, которую студии выпускают в онлайне после кинотеатрального проката. Ее скачивают, переводят в формат для проекторов и больших экранов — Digital Cinema Package — он предназначен для воспроизведения фильмов в кинозалах. Для такого метода достаточно ролика в разрешении 2К.

По словам Нины Ромодановской, такой вариант выходит для киносетей дешевле, но показы на больших экранах тоже выгодны, так как кинотеатры не отчисляют 50% дистрибуторам, всю выручку оставляют себе, за маркетинг никто не платит. Для кинотеатров это чистый доход за вычетом цены за копию или ключ.

— Если в начале, когда как бы из Казахстана мы получали эти копии и, например, премьерный ключ стоил 70 тыс. рублей, на второй неделе — 50 тыс. и так далее. После того как этот канал закрылся и кинотеатры сами стали искать фильмы, цены резко упали. Ключ на «Стражей Галактики», например, стоил уже 10 тыс. Сейчас ничего не понятно, вплоть до того, что некоторые умельцы берут более-менее нормальные копии из интернета, пересчитывают в DCP, и получается приличная копия. Не совсем бесплатно, конечно. Поэтому с ценами тоже сейчас ничего нельзя сказать, — объяснила Нина Ромодановская «Известиям».

Но быстрое появление «Капитана» не означает, что другие релизы тоже окажутся в России через неделю после мировой премьеры. По словам Ромодановской, единой системы поставок пока нет, сети кинотеатров вынуждены постоянно искать новые источники и каналы, чтобы заполучить копии для неофициального проката.

— Сейчас ситуация сильно изменилась по сравнению с серединой года. Единого поставщика или нескольких поставщиков голливудских фильмов нет. Рынок сильно фрагментирован, то есть кинотеатры берут фильмы где только могут и как только могут. В Сети очень быстро появилась тряпичная копия «Капитана Марвел», и другой материал тоже мог появиться. Поэтому у кинотеатров оказалась хорошая прокатная копия. С «Марвел» получилось быстро, с «Наполеоном» — не знаю, может, получится, может, нет. В дальнейшем всё будет зависеть от конкретных людей, от конкретных фильмов, от конкретных компаний. Сейчас это так работает, — рассказывает Нина Ромодановская.

Эксперт также добавила, что многое зависит от деятельности компаний-мейджоров, которые пресекли поставки неофициальных копий в Россию летом, а также от масштабности проектов.

— Каналы, через которые фильмы оказываются на нашем рынке, периодически появляются, но отслеживаются мейджорами и схлопываются. Всё зависит от того, как быстро мейджоры его отследили. До конца года выходят такие блокбастеры, как «Годзилла. Минус 1», «Аквамен. Потерянное королевство», «Вонка» (приквел «Чарли и шоколадная фабрика») с Тимоти Шаламе в главной роли. С большой долей вероятности ожидайте их и на наших экранах, — добавила Нина Ромодановская.

Следующий наиболее ожидаемый релиз — «Наполеон» с Хоакином Фениксом в главной роли. Если компании-мейджоры не отследят действующую схему, то и этот фильм появится на российских экранах в ближайшее время. Но в афишах кинотеатров пока нет дат или сеансов, что еще раз указывает на нестабильность поставок.