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WhatsApp ввел закрытые чаты с секретным кодом доступа

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rafael Henrique
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Мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) добавил закрытые чаты с секретным кодом доступа. Об этом сайт кампании сообщил 30 ноября.

Как уточняет команда мессенджера, ранее в этом году была реализована функция закрытия чатов, позволяющая ограничить доступ к особо важным перепискам. Обновление в виде секретного кода является дополнением к этой опции. Оно позволяет скрытым чатам иметь дополнительный уровень защиты на случай, если третье лицо получит доступ к телефону или мобильное устройство используется несколькими людьми.

«Секретный код — это уникальный пароль. Он отличается от того, который вы используете для разблокировки телефона, и обеспечивает закрытым чатам дополнительную защиту. Вы также можете скрыть папку «Закрытые чаты» из общего списка: она будет видна только после ввода секретного кода в строке поиска», — говорится в сообщении.

Разработчики уточнили: если пользователь хочет скрыть переписки, их можно оставить в общем списке чатов. Чтобы переместить их в категорию закрытых чатов, достаточно нажать на него и удерживать.

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В середине ноября в WhatsApp появились чаты с виртуальными помощниками на базе искусственного интеллекта (ИИ). Так, в обновленной версии мессенджера в списке с диалогами появились чаты с ИИ-ассистентами. Нажав на иконку, можно начать общение с виртуальным помощником.

Ранее, 31 октября, WhatsApp обновил интерфейс приложения. Однако, как отмечалось, лишь для ограниченного числа пользователей iOS. Новый интерфейс включает в себя зеленый цвет как основной оттенок приложения.

До этого, 19 октября, в WhatsApp появилась возможность использования двух аккаунтов одновременно. Эта функция полезна для тех, кто любит разграничивать рабочее и личное общение: его оценят те, кто использует корпоративный и личный номер в мессенджере.

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