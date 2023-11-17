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В WhatsApp появились чаты с помощниками на базе искусственного интеллекта

WABetaInfo: в WhatsApp появились чаты с помощниками на базе ИИ
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Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
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В мессенджере WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) появились чаты с виртуальными помощниками на базе искусственного интеллекта (ИИ), об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает портал WABetaInfo.

Как отмечается, в обновленной версии мессенджера в списке с диалогами появились чаты с ИИ-ассистентами. Нажав на иконку, можно начать общение с виртуальным помощником.

Такие ИИ-помощники будут консультировать пользователей по различным вопросам, а также помогать в повседневной жизни.

Данная функция доступна в версии приложения 2.23.24.26, однако только некоторым пользователям.

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Ранее, 31 октября, WhatsApp обновил интерфейс приложения. Однако, как отмечалось, лишь для ограниченного числа пользователей iOS. Новый интерфейс включает в себя зеленый цвет как основной оттенок приложения.

До этого, 19 октября, в WhatsApp появилась возможность использования двух аккаунтов одновременно. Эта функция полезна для тех, кто любит разграничивать рабочее и личное общение: его оценят те, кто использует корпоративный и личный номер в мессенджере.

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