В WhatsApp появилась функция по ведению сразу двух аккаунтов

В мессенджере WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) появилась новая функция, позволяющая использовать два аккаунта одновременно. Об этом 19 октября сообщает официальный сайт компании.

«Теперь можно использовать сразу два аккаунта WhatsApp одновременно — например, личный и рабочий. Это значит, что вам больше не нужно выполнять выход при каждой смене аккаунта, а также носить с собой два телефона или беспокоиться о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта», — объявили представители платформы.

Как проинформировали в блоге компании, для создания второго профиля пользователям потребуется еще один номер телефона и сим-карта. Далее нужно зайти в настройки и нажать на стрелку рядом с именем, а затем выбрать пункт «Добавить аккаунт».

В конце сентября представители сервиса сообщили, что с 24 октября мессенджер перестанет работать на смартфонах нескольких поколений Android, включая версии 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4, поскольку для поддержки приложения теперь потребуется устройство на базе Android 5.0 и выше. Эксперт по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин, комментируя эту ситуацию, заявил, что на старых Android WhatsApp можно будет пользоваться при помощи различных сервисов.

13 сентября в WhatsApp добавили создание каналов. Сейчас функция работает более чем в 150 странах, а к концу года должна стать доступна всем пользователям.