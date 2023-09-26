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WhatsApp предупредил о прекращении работы на смартфонах с Android 4

WhatsApp прекратит работать на смартфонах Android с устаревшей ОС
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Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
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Разработчики WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) предупредили, что с 24 октября мессенджер перестанет работать на миллионах смартфонов, поскольку для поддержки приложения теперь потребуется устройство на базе Android 5.0 и выше. Об этом сообщает справочный центр мессенджера 26 сентября.

«Ваш телефон также должен иметь возможность принимать SMS или звонки во время подтверждения номера. Мы не поддерживаем создание новых аккаунтов на устройствах, использующих соединение только по Wi-Fi», — добавляется на сайте.

Пользователи, чьи устройства устарели технически, должны или обновить операционную систему на своем смартфоне, или приобрести новый гаджет, отмечает «Газета.Ru». В противном случае они не смогут пользоваться WhatsApp.

Таким образом, доступ к приложению исчезнет у нескольких поколений Android, включая версии 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4. Количество их пользователей превышает 1 млн человек. Среди таких устройств — Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy Note 2, HTC One и другие. Для владельцев iPhone условия работы мессенджера не меняются — им по-прежнему нужно устройство на базе iOS 12 или новее.

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Ранее, 21 сентября, глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство пока не получало от Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) информации о том, что WhatsApp запустит в России свою новую функцию создания каналов. Отмечалось, что Минцифры направило запрос в американскую компанию, чтобы узнать, появится ли эта функция в РФ.

13 сентября в WhatsApp добавили создание каналов. Сейчас функция работает более чем в 150 странах, а к концу года должна стать доступна всем пользователям.

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