Минцифры не получило от Meta подтверждение о запуске WhatsApp каналов в РФ

Минцифры пока не получало от Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) информации о том, что WhatsApp запустит в России новую функцию создания каналов. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев в четверг, 21 сентября.

«У нас нет подтверждения от Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в РФ. — Ред.)», — сказал министр журналистам.

По словам Шадаева, российское ведомство направило запрос в американскую компанию, чтобы узнать, появится ли эта функция в РФ.

13 сентября в WhatsApp добавили создание каналов. Сейчас функция работает более чем в 150 странах, а к концу года должна стать доступна всем пользователям.

На следующий день Роскомнадзор допустил блокировку WhatsApp в том случае, если через приложение будет распространяться запрещенная информация. Кроме того, в регуляторе предложили россиянам использовать отечественные мессенджеры, которые соблюдают российское законодательство.