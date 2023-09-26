Киберэксперт рассказал о способах использования WhatsApp на старых Android

Эксперт по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин прокомментировал во вторник, 26 сентября, сообщение о том, что WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) перестанет работать на смартфонах с устаревшим Android.

Он отметил, что версия 5.0 для Android — очень старая.

«Всё когда-то устаревает... Это очень трудоемкая работа — поддерживать и то, и это (устаревшую и новую версии. — Ред.), чтобы это было одно приложение. Когда у вас одна версия поддерживается на всех Android, то это очень большой файл, и еще надо, чтобы он работал на старой и новой версиях... Поэтому, естественно, что-то отключается или пропадает», — отметил киберэксперт в беседе с RT.

Курочкин добавил, что владельцы Android смогут и дальше пользоваться мессенджером с помощью различных приложений.

«Что касается Android, я вам с вероятностью 99% говорю, что есть альтернативные способы пользования WhatsApp на старых версиях. Есть сторонние приложения, на которых можно использовать свой аккаунт в WhatsApp», — заключил он.

Ранее в этот день разработчики WhatsApp предупредили, что с 24 октября мессенджер перестанет работать на миллионах смартфонов, поскольку для поддержки приложения теперь потребуется устройство на базе Android 5.0 и выше, сообщается на сайте kp.ru.

Пользователи, чьи устройства устарели технически, должны или обновить операционную систему на своем смартфоне, или приобрести новый гаджет, сообщает телеканал «Звезда». В противном случае они не смогут пользоваться WhatsApp.

Доступ к приложению исчезнет у нескольких поколений Android, включая версии 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4, передает НСН. Количество их пользователей превышает 1 млн человек. Среди таких устройств — Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy Note 2, HTC One и другие. Для владельцев iPhone условия работы мессенджера не меняются — им по-прежнему нужно устройство на базе iOS 12 или новее.

Также 26 сентября стало известно, что мессенджер WhatsApp отменил анонсированный запуск функции каналов в России во избежание блокировки со стороны Роскомнадзора. Отмечалось, что функция не будет доступна для пользователей РФ в ближайшем будущем, хотя каналы всё еще доступны более чем в 180 странах.