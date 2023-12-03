Всё, что можем: Гергиев в Большом, Гоголь в Литфонде, поэзия на Мясницкой

Новым гендиректором Большого театра стал Валерий Гергиев, который совместит руководство с должностью директора-художественного руководителя Мариинского театра. Народный артист России Григорий Лепс выступил в Луганске с концертом . Новый театр в рамках проекта «Поэзия.doc.» показал премьеру спектакля «Мария Ватутина. Письмо поверх письма». Автограф Николая Гоголя, состоящий из одной строки, выставят на торги за 18 млн рублей в аукционном доме «Литфонд». Московская государственная академия хореографии отметила 250-летие гала-концертом. «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры .

На новой территории

Новым гендиректором Большого театра стал Валерий Гергиев . Руководство ГАБТ он будет совмещать с должностью директора и художественного руководителя Мариинского театра. Прежний гендиректор Владимир Урин покинул свой пост 30 ноября. Последней премьерой, данной в его эпоху, стал вечер одноактных опер «Сын мандарина» и «Соловей» на Камерной сцене .

Обозреватель «Известий», доктор искусствоведения Светланы Наборщикова считает, что десять лет правления гендиректора оказались для труппы успешными .

Министр культуры РФ Ольга Любимова, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, дирижер, новый генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев и бывший генеральный директор Большого театра Владимир Урин в зале Большого театра Фото: РИА Новости/пресс-служба Большого театра/Дамир Юсупов

— Владимир Урин построил репертуарный театр с собственными оригинальными спектаклями и сильной домашней труппой, стоящей на страже интересов родного зрителя , — отметила она. — Основополагающую для русского искусства практику театра-дома он избирательно сочетал с европейским театром-проектом . В этом режиме шла небольшая часть постановок, в основном совместных. Главной же экспериментальной площадкой стал вернувшийся под крыло Большого Камерный музыкальный театр : усилиями главы ГАБТ театральная империя расширила границы.

По мнению эксперта, символично, что с труппой Владимир Георгиевич попрощался на этой новой территории.

Всё, что можем

Народный артист России Григорий Лепс выступил в Луганске с концертом. Во время концерта Лепс почтил минутой молчания память погибших, а зрители при исполнении песни «Родина-мать» поднялись с мест и слушали ее стоя .

В разговоре с «Известиями» народный артист рассказал, что он очень рад оказаться в Луганской Народной Республике с гастролями, отметив, что отечественным исполнителям необходимо приезжать в новые регионы, чтобы оказать поддержку военным и местным жителям .

Народный артист России Григорий Лепс Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

— Приезжать нужно непременно: всё, что мы, артисты, можем сделать для людей, ― это порадовать их чем-то, повеселить, попеть, поплясать . Здесь люди, которые преданы своей Родине, они за нее жизни кладут. И, если они нас воспринимают по-доброму, как это и происходит, для нас это радость — признался артист.

Творческая кухня

Новый театр в рамках проекта «Поэзия.doc.» показал премьеру спектакля «Мария Ватутина. Письмо поверх письма». Автор идеи — худрук театра Эдуард Бояков , пьесу, в которой поэт — герой, персонаж, характер написал Алексей Зензинов, режиссером выступил Сергей Глазков. Атмосферные декорации придумала художник Алиса Меликова. Помимо Марии Ватутиной в спектакле участвуют артисты Дарья Дуженкова и Валентин Клементьев.

Фото: Новый театр

Свои стихи Мария Ватутина посвящает простым людям, обитателям мегаполисов и деревень, пенсионерам и художникам, а также военнослужащим , участвующим в специальной военной операции. По ее словам, проект «Поэзия.doc.» позволяет зрителю побывать на творческой кухне поэта .

— Это рассказ о ныне живущем поэте от первого лица. Для того чтобы у общества вновь появился поэтический слух, то есть умение воспринимать поэзию, важно показать природу поэтического , — подытожила Мария Ватутина.

Автограф и море

Автограф Николая Гоголя, состоящий из одной строки, выставят на торги за 18 млн рублей в аукционном доме «Литфонд» . Он сделан на одной из страниц журнала «Москвитянинъ», который издавался историком Михаилом Погодиным, и сопровожден подробным заключением Института русской литературы РАН, подтверждающим его аутентичность.

Фото: Литфонд

Как сказано в описании лота, «на с. 19–27 опубликовано письмо Н.В. Гоголя к Н.М. Языкову об «Одиссее», переводимой В.А. Жуковским. На первой странице этого материала вверху надпись чернилами: «Прошу Вас принять этот / журнал любящий Вас / Н. Гоголь». Надпись сделана концентрированными железо-галловыми чернилами, проявившимися на обороте листа ».

3 декабря Московский аукционный дом представит к торгам работы Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева, Ивана Шишкина и Николая Рериха . Топ-лотом эксперты называют картину 1891 года «Корабль в море на фоне гор» кисти Айвазовского. Произведение за подписью мастера рынок оценил в 55 млн рублей.

250 и 90

Московская государственная академии хореографии отметила свое 250-летие гала-концертом . На Исторической сцене Большого театра в исполнении учеников и солистов ГАБТ — выпускников Академии — были представлены фрагменты из классических и современных балетов, а также постановка Бориса Эйфмана «Мусагет» .

Юбилей школы совпал с 90-летием ее старейшего педагога — Инги Вороновой , которая продолжает преподавать.

Фото: Театр балета Бориса Эйфмана

— Рада, что моя скромная книжечка о преподавании историко-бытового танца выдержала уже три издания , — отметила она. — По ней работают не только в российских школах, но и за рубежом . Как сегодня молодежь — нынешние ученики академии — воспринимают историко-бытовой танец? Нет ли риска, что он станет своего рода музейным экспонатом? Такого риска нет. Я считаю, что в последнее время интерес к нему даже возрос. Например, сейчас популярны такие мероприятия, как венские или кадетские балы, где как раз танцуют исторические танцы-долгожители: вальс, мазурку, полонез. Человеку хочется танцевать, и исторический танец подходит для этого идеально .

Пятилетка с Валерием Гергиевым

Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) отметил первый юбилей. На пятилетие коллектива в Концертном зале Чайковского собрался цвет российского исполнительского искусства. Хибла Герзмава, Борис Березовский, Александр Рамм, Александр Чайковский, Екатерина Мечетина. Среди гостей были замечены: Андрей Кончаловскский, Юлия Высоцкая, Владимир Мединский, Алексей Шалашов, Сергей Новиков, Сергей Шумаков, Александр Соколов, Андрей Малышев, Александр Авдеев, Георгий Исаакян.

РНМСО был создан в сентябре 2018 года по указу президента России Владимира Путина. За пять лет было дано 220 концертов в 34 городах, сыграно 588 произведения, выступления посетили 200 тыс. зрителей. Больше 70 музыкантов из кадрового резерва молодежного оркестра уже работают в федеральных и региональных симфонических коллективах. А еще, как заметил ведущий вечера музыковед Ярослав Тимофеев, в оркестре уже заключено 16 браков. В концерте принял участие пианист Денис Мацуев.

Концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра в Москве Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Это один из моих любимых коллективов по духу, по энергии, по сотворчеству, — сказал народный артист России. — Этот коллектив не играет ни одной пустой ноты. У ребят горят глаза.

Пять лет назад Денис Мацуев солировал на первом концерте оркестра. За пультом и тогда, и в этот раз стоял народный артист СССР Валерий Гергиев.

— Хочется, чтобы Россия оставалась первой музыкальной державой мира, — сказал в завершении вечера Валерий Гергиев.

Он добавил, что ни в одной стране за последние 150 лет не было столько великих музыкантов.