Всё, что можем: Гергиев в Большом, Гоголь в Литфонде, поэзия на Мясницкой
Новым гендиректором Большого театра стал Валерий Гергиев, который совместит руководство с должностью директора-художественного руководителя Мариинского театра. Народный артист России Григорий Лепс выступил в Луганске с концертом. Новый театр в рамках проекта «Поэзия.doc.» показал премьеру спектакля «Мария Ватутина. Письмо поверх письма». Автограф Николая Гоголя, состоящий из одной строки, выставят на торги за 18 млн рублей в аукционном доме «Литфонд». Московская государственная академия хореографии отметила 250-летие гала-концертом. «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.
На новой территории
Новым гендиректором Большого театра стал Валерий Гергиев. Руководство ГАБТ он будет совмещать с должностью директора и художественного руководителя Мариинского театра. Прежний гендиректор Владимир Урин покинул свой пост 30 ноября. Последней премьерой, данной в его эпоху, стал вечер одноактных опер «Сын мандарина» и «Соловей» на Камерной сцене.
Обозреватель «Известий», доктор искусствоведения Светланы Наборщикова считает, что десять лет правления гендиректора оказались для труппы успешными.
Министр культуры РФ Ольга Любимова, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, дирижер, новый генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев и бывший генеральный директор Большого театра Владимир Урин в зале Большого театра
— Владимир Урин построил репертуарный театр с собственными оригинальными спектаклями и сильной домашней труппой, стоящей на страже интересов родного зрителя, — отметила она. — Основополагающую для русского искусства практику театра-дома он избирательно сочетал с европейским театром-проектом. В этом режиме шла небольшая часть постановок, в основном совместных. Главной же экспериментальной площадкой стал вернувшийся под крыло Большого Камерный музыкальный театр: усилиями главы ГАБТ театральная империя расширила границы.
По мнению эксперта, символично, что с труппой Владимир Георгиевич попрощался на этой новой территории.
Всё, что можем
Народный артист России Григорий Лепс выступил в Луганске с концертом. Во время концерта Лепс почтил минутой молчания память погибших, а зрители при исполнении песни «Родина-мать» поднялись с мест и слушали ее стоя.
В разговоре с «Известиями» народный артист рассказал, что он очень рад оказаться в Луганской Народной Республике с гастролями, отметив, что отечественным исполнителям необходимо приезжать в новые регионы, чтобы оказать поддержку военным и местным жителям.
Народный артист России Григорий Лепс
— Приезжать нужно непременно: всё, что мы, артисты, можем сделать для людей, ― это порадовать их чем-то, повеселить, попеть, поплясать. Здесь люди, которые преданы своей Родине, они за нее жизни кладут. И, если они нас воспринимают по-доброму, как это и происходит, для нас это радость — признался артист.
Творческая кухня
Новый театр в рамках проекта «Поэзия.doc.» показал премьеру спектакля «Мария Ватутина. Письмо поверх письма». Автор идеи — худрук театра Эдуард Бояков, пьесу, в которой поэт — герой, персонаж, характер написал Алексей Зензинов, режиссером выступил Сергей Глазков. Атмосферные декорации придумала художник Алиса Меликова. Помимо Марии Ватутиной в спектакле участвуют артисты Дарья Дуженкова и Валентин Клементьев.
Свои стихи Мария Ватутина посвящает простым людям, обитателям мегаполисов и деревень, пенсионерам и художникам, а также военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. По ее словам, проект «Поэзия.doc.» позволяет зрителю побывать на творческой кухне поэта.
— Это рассказ о ныне живущем поэте от первого лица. Для того чтобы у общества вновь появился поэтический слух, то есть умение воспринимать поэзию, важно показать природу поэтического, — подытожила Мария Ватутина.
Автограф и море
Автограф Николая Гоголя, состоящий из одной строки, выставят на торги за 18 млн рублей в аукционном доме «Литфонд». Он сделан на одной из страниц журнала «Москвитянинъ», который издавался историком Михаилом Погодиным, и сопровожден подробным заключением Института русской литературы РАН, подтверждающим его аутентичность.
Как сказано в описании лота, «на с. 19–27 опубликовано письмо Н.В. Гоголя к Н.М. Языкову об «Одиссее», переводимой В.А. Жуковским. На первой странице этого материала вверху надпись чернилами: «Прошу Вас принять этот / журнал любящий Вас / Н. Гоголь». Надпись сделана концентрированными железо-галловыми чернилами, проявившимися на обороте листа».
3 декабря Московский аукционный дом представит к торгам работы Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева, Ивана Шишкина и Николая Рериха. Топ-лотом эксперты называют картину 1891 года «Корабль в море на фоне гор» кисти Айвазовского. Произведение за подписью мастера рынок оценил в 55 млн рублей.
250 и 90
Московская государственная академии хореографии отметила свое 250-летие гала-концертом. На Исторической сцене Большого театра в исполнении учеников и солистов ГАБТ — выпускников Академии — были представлены фрагменты из классических и современных балетов, а также постановка Бориса Эйфмана «Мусагет».
Юбилей школы совпал с 90-летием ее старейшего педагога — Инги Вороновой, которая продолжает преподавать.
— Рада, что моя скромная книжечка о преподавании историко-бытового танца выдержала уже три издания, — отметила она. — По ней работают не только в российских школах, но и за рубежом. Как сегодня молодежь — нынешние ученики академии — воспринимают историко-бытовой танец? Нет ли риска, что он станет своего рода музейным экспонатом? Такого риска нет. Я считаю, что в последнее время интерес к нему даже возрос. Например, сейчас популярны такие мероприятия, как венские или кадетские балы, где как раз танцуют исторические танцы-долгожители: вальс, мазурку, полонез. Человеку хочется танцевать, и исторический танец подходит для этого идеально.
Пятилетка с Валерием Гергиевым
Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) отметил первый юбилей. На пятилетие коллектива в Концертном зале Чайковского собрался цвет российского исполнительского искусства. Хибла Герзмава, Борис Березовский, Александр Рамм, Александр Чайковский, Екатерина Мечетина. Среди гостей были замечены: Андрей Кончаловскский, Юлия Высоцкая, Владимир Мединский, Алексей Шалашов, Сергей Новиков, Сергей Шумаков, Александр Соколов, Андрей Малышев, Александр Авдеев, Георгий Исаакян.
РНМСО был создан в сентябре 2018 года по указу президента России Владимира Путина. За пять лет было дано 220 концертов в 34 городах, сыграно 588 произведения, выступления посетили 200 тыс. зрителей. Больше 70 музыкантов из кадрового резерва молодежного оркестра уже работают в федеральных и региональных симфонических коллективах. А еще, как заметил ведущий вечера музыковед Ярослав Тимофеев, в оркестре уже заключено 16 браков. В концерте принял участие пианист Денис Мацуев.
Концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра в Москве
— Это один из моих любимых коллективов по духу, по энергии, по сотворчеству, — сказал народный артист России. — Этот коллектив не играет ни одной пустой ноты. У ребят горят глаза.
Пять лет назад Денис Мацуев солировал на первом концерте оркестра. За пультом и тогда, и в этот раз стоял народный артист СССР Валерий Гергиев.
— Хочется, чтобы Россия оставалась первой музыкальной державой мира, — сказал в завершении вечера Валерий Гергиев.
Он добавил, что ни в одной стране за последние 150 лет не было столько великих музыкантов.