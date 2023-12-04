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Жена идет пешком: Верховный суд признал законным конфискацию авто у супругов

Совместная собственность не является препятствием для изъятия машины за нарушения ПДД
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Верховный суд признал законным конфискацию автомобиля у нарушителя ПДД, даже если машина является совместным имуществом супругов. Второй собственник вправе потребовать компенсации, подав отдельный иск, отметили судьи. Юристы и эксперты неоднозначно оценивают решение ВС РФ. Подробности — в материале «Известий».

Пьяным автомобиль не положен

В октябре прошлого года Звениговский районный суд Республики Марий Эл признал Иванова (фамилия изменена. — «Известия») виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Поскольку ранее автомобилист уже привлекался к административной ответственности за данное правонарушение и управлял машиной, будучи уже лишенным водительского удостоверения, судьи квалифицировали его действия по ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ. Иванову было назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ и повторного лишения прав на два года и 11 месяцев. Кроме того, согласно ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, автомобиль, который использовался при совершении преступления, был конфискован.

ДПС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Однако эта машина находилась в долевой собственности Иванова и его супруги. Поэтому осужденный обратился с кассационной жалобой о пересмотре приговора нижестоящего суда. Жалоба была удовлетворена, и решение о конфискации транспортного средства и обращении его в доход государства было отменено. В своем постановлении Шестой кассационный суд отметил, что конфискованный автомобиль является не личной собственностью осужденного, а совместным имуществом супругов Ивановых.

Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев обжаловал постановление в Верховном суде. В своем представлении он отметил, «что конфискация автомобиля является безальтернативной мерой уголовно-правового характера» и что «само по себе нахождение машины в совместной собственности супругов не препятствует применению конфискации имущества либо его доли, принадлежащей виновному». Заместитель генерального прокурора подчеркнул, что «супруг не лишен возможности обратиться с требованием о выделе доли в совместном имуществе для обращения на нее взыскания».

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Брак конфискации не помеха

Рассмотрев материалы дела и представление заместителя генерального прокурора, Верховный суд пришел к выводу, что у кассационного суда не было оснований для изменения или отмены приговора в отношении водителя Иванова.

«Судом первой инстанции по настоящему делу была установлена совокупность обстоятельств, с которыми закон связывает возможность применения конфискации имущества как меры уголовно-правового характера», — гласит определение Верховного суда.

Эвакуация
Фото: ТАСС/URA.RU/Алексей Андронов

В определении отмечается, что кассационный суд не учел, что ст. 104.1 УК РФ, в соответствии с которой у осужденного был изъят автомобиль, не содержит «каких-либо ограничений, в том числе касающихся режима собственности подлежащего конфискации имущества». Также ВС РФ согласился с позицией заместителя генпрокурора, подчеркнув, что, согласно закону «Об исполнительном производстве», жена автомобилиста вправе обратиться в суд с иском об освобождении имущества от ареста или исключении его из описи в порядке гражданского судопроизводства. Также в рамках отдельного иска она вправе потребовать от суда определения и выделения принадлежащей ей доли в совместном имуществе супругов.

В результате Верховный суд отменил определение кассационной инстанции, оставив в силе приговор в части конфискации автомобиля.

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По формальному признаку

Опрошенные «Известиями» юристы и эксперты неоднозначно оценивают решение ВС РФ. По словам адвоката движения «Свобода выбора» Сергея Радько, вопросы, связанные с конфискацией за нарушения ПДД автомобиля, принадлежащего супругам или другим лицам на правах совместной собственности, возникали еще на этапе обсуждения поправок в законодательство, устанавливающих эту санкцию. Однако в итоге они так и не были решены, отметил юрист.

— Верховный суд в данном случае принял прямолинейное решение. Раз есть нарушение ПДД, предусматривающее конфискацию автомобиля, значит, машину надо конфисковать. Формально законодательство позволяет второму собственнику отстоять свои интересы, касающиеся совместного имущества. Но для этого необходимо обращаться в суд, — отметил Сергей Радько в беседе с «Известиями».

Фемида
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По его мнению, в случае конфискации автомобиля, находящегося в совместной собственности, второй владелец машины фактически несет ответственность за нарушение ПДД, которое он не совершал. Он считает, что решить этот вопрос должен Конституционный суд РФ, уточнив правила применения нормы закона.

С ним согласен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он также отмечает, что проблема с конфискацией автомобиля, находящегося в совместной собственности, не была решена еще на этапе подготовки законопроекта, который вводил эту санкцию.

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— На мой взгляд, в законодательстве необходимо четко прописать схему, которая бы защищала интересы других собственников транспортного средства, подлежащего конфискации за нарушения ПДД, — заявил он.

По мнению экспертов, одним из вариантов решения может стать перечисление осужденным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ в бюджет государства суммы, эквивалентной его доле в автомобиле, являющемся совместным имуществом.

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