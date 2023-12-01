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Нарышкин заявил о важности исторической памяти в РФ для борьбы с нацизмом

Нарышкин: историческая память в РФ должна быть не менее твердой, чем оборона
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В нынешней борьбе России с нацизмом историческая память россиян должна быть не менее тверда, чем оборона страны. Об этом 1 декабря заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Печально, что спустя всего 78 лет после Победы Россия вновь вынуждена вступить в борьбу с этим целенаправленно возрожденным злом. В сложившихся обстоятельствах, перед лицом интенсивного внешнего давления, наша историческая память должна быть не менее тверда, чем наша оборона», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что россиян к этой цели приближают «каждый справедливый вердикт суда, каждое историческое исследование», которые напоминают о бесчеловечной сущности нацизма.

Так глава СВР прокомментировал решение Калининградского областного суда, который признал преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории современной Калининградской области (бывшая Восточная Пруссия) геноцидом народа СССР. Он отметил, что суд «принял ожидаемое решение». Нарышкин указал, что все злодеяния нацистов не были частными случаями.

«Уничтожение людей для высвобождения так называемого жизненного пространства являлось стержневой идеей нацистской политики», — пояснил он.

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Ранее, 13 ноября, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва надеется, что мировое сообщество по окончании спецоперации «многое узнает» о событиях на Украине и в Канаде, где открыто прославляют нацистов. По словам зампостпреда, когда общество копнет глубже, будет раскрыто множество тайн, которые будут неприятными для большинства канадцев, где чествование эсэсовца Ярослава Хунки в канадском парламенте является лишь «верхушкой айсберга».

Политолог, директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков 21 сентября, говоря о ситуации на Украине, отметил, что неонацистскую направленность киевского режима может отрицать только настоящий лжец.

До этого, 5 сентября, президент России Владимир Путин назвал отвратительным тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский прикрывает героизацию нацизма. Российский лидер также добавил, что Зеленского, являющегося этническим евреем, поставили западные страны, чтобы прикрыть античеловеческую сущность киевского режима.

До этого, 4 августа, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью журналу «Международная жизнь», что тема неонацистской угрозы со стороны Украины абсолютно игнорируется во множащихся мирных инициативах по текущему конфликту. Однако необходимость пресечь эти неонацистские угрозы очевидна, указал он.

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