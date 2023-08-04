Тема неонацистской угрозы со стороны Украины игнорируется во множащихся мирных инициативах, заявил 4 августа глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Необходимость пресечь эти неонацистские угрозы очевидна. Однако в множащихся инициативах «по Украине» данная тема обходится молчанием», — поделился он журналу «Международная жизнь».

По словам министра, Запад прикладывает все усилия, чтобы навязать Югу «формулы [президента Украины Владимира] Зеленского», а также вернуть ситуацию к границам 1991 года. Однако, как отметил Лавров, в США, Британии и Евросоюзе не говорят об отношении Запада к позиции Украины: «Заберем Крым, Донбасс и прочие наши земли и уничтожим там всё русское».

В ноябре 2022 года Зеленский представил свой план по достижению мира. Он состоит из 10 пунктов. В их числе — вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер 1 августа предположил, что на мирных переговорах в Саудовской Аравии Запад заставит главу Украины отказаться от всех требований к России и «выбросит знаменитый план Зеленского из десяти пунктов в окно».

29 июля президент России Владимир Путин по итогам саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге заявил, что Украина ищет свою идентичность через неонацизм и это устраивает западные страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.