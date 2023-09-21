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Политолог назвал очевидной нацистскую направленность киевского режима

Политолог Марков назвал очевидной нацистскую направленность киевского режима
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Неонацистскую направленность киевского режима может отрицать только настоящий лжец. На это в беседе с «Известиями» 21 сентября указал политолог, директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

Таким образом он прокомментировал заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Евросоюз стремится принять в свои ряды нацистов в лице Украины вне очереди. Оценку главы ведомства Марков назвал абсолютно точной.

«Режим на Украине без сомнения является неонацистским. Свидетельств этого тысячи. Только полный лжец может игнорировать то, что режим является неонацистским», — заявил политолог.

Он также отметил характерную особенность ситуации на Украине — установление нацистского режима там происходило нестандартным путем.

«Обычно фашисты есть, они захватывают власть и формируют фашистское правительство. Здесь совершенно другая ситуация: США без объявления войны напали на Украину, свергли законную власть, установили оккупационный марионеточный режим фашистского типа и заставили путем террора всех, все государственные структуры Украины стать неонацистскими, фашистскими в том числе. Таким образом, это политтехнологически искусственный фашистский режим, навязанный американцами», — объяснил Марков.

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По словам эксперта, Евросоюз также поддерживает Украину, поскольку является неоколонией США.

«То, что США навязали фашистский режим Украине без всяких внятных целей, только чтобы нагадить России, что Евросоюз поддерживает очевидно эти демократические фашистские режимы на Украине, свидетельствует внутренние деградации и фашизация европейское общества, и американского общества. Думаю, и на будущем заседании скажет Лавров, что поддержка фашистского режима неизбежно ведет к фашизации, деградации демократии и в европейских всех странах», — заключил политолог.

Националистические настроения на Украине стали развиваться еще в начале XX века. Идеологической основой выступала книга украинского философа Дмитрия Донцова «Национализм», написанная 1926 году. Автор призывал завоевывать «нации-плебеи» и бороться «со всем российским обществом».

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Через три года была основана Организация украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация). Ее члены превозносили идею превосходства украинской нации и стремились к созданию единого независимого украинского государства.

Лидер объединения, Евгений Коновальцев, был ликвидирован в Роттердаме в 1938 году. После его смерти главой ОУН стал экс-офицер австрийской и петлюровской армий Андрей Мельник, однако нового лидера поддержали не все. От движения отколалась новая ветвь под предводительством боевика из Галиции Степана Бандеры.

В годы Второй Мировой войны бандеровцы активно сотрудничали с нацистами, их батальоны участвовали в геноциде евреев и советских граждан. В 1942 году члены движения создали собственное вооруженное формирование под названием «Украинская повстанческая армия» (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ). Оно просуществовало до 1950-х годов, пока советские спецслужбы не ликвидировали боевиков. По приблизительным оценкам историков, в годы войны бандеровцы были причастны к убийствам примерно 850 тыс. евреев, 220 тыс. поляков, 400 тыс. советских военнопленных и 500 тыс. мирных украинцев.

После развала Советского Союза, в начале 1990-х годов на Украине началась героизация членов националистических группировок. Был изменен текст исторических учебников, стартовала масштабная кампания по дезинформации. Занимавший пост президента Виктор Ющенко присвоил звание Героя Украины Роману Шухевичу (в 2007 году) и Степану Бандере (в 2010 году). Эту политику продолжил и действующий глава государства Владимир Зеленский — в октябре 2022 года, уже после начала спецоперации по защите Донбасса, он наградил «Героем Украины» националиста Мирослава Симчича, самого известного из живших на тот момент палача поляков.

5 сентября президент России Владимир Путин назвал отвратительным тот факт, что украинский лидер Владимир Зеленский прикрывает героизацию нацизма. Глава российского государства также добавил, что Зеленского, являющегося этническим евреем, поставили западные страны, чтобы прикрыть античеловеческую сущность киевского режима.

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