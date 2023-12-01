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Пожар на рынке «Садовод» в Москве. Главное

При пожаре на московском рынке «Садовод» пострадали два человека
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Фото: ТАСС/МЧС России
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В Москве загорелся известный вещевой рынок «Садовод». Пожар произошел в одном из павильонов утром 1 декабря. Из-за быстрого распространения огня загорелись два соседних павильона. Есть пострадавшие. Подробнее о происшествии — в материале «Известий».

Что известно о пожаре на «Садоводе»

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 10:38. В пресс-службе Главного управления МЧС России по столице сообщили, что огонь распространился по 19-й и 20-й линиям, площадь возгорания достигла 600 кв. м.

На кадрах, имеющихся в распоряжении «Известий», видно, что территорию рынка заволокло густым серо-черным дымом. Он валит из торгового павильона-ангара. Продавцы и покупатели спешно эвакуируются. Всего спасатели эвакуировали с рынка 350 человек.

В МЧС уточнили, что тушение пожара осложняет высокая плотная застройка. В результате загорелись товары в смежных трехуровневых контейнерах. Чтобы не допустить распространение огня, спасатели вынуждены были сделать пожарные разрывы и разобрать конструкции рядом стоящих павильонов, еще не охваченных огнем.

На место пожара также выехала лаборатория, которая проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК.

Два человека пострадали при пожаре на рынке

По последним данным, в результате пожара пострадали два человека. Им оказали медицинскую помощь. О состоянии пострадавших пока не сообщалось.

К настоящему времени пожар на рынке локализован. Причины возгорания устанавливаются.

Это уже не первый пожар на рынке в 2023 году. Последний раз пожар на «Садоводе» произошел в середине июня. Огонь охватил несколько павильонов на площади 30 кв м. До этого в конце мая загорелись три торговых павильона на третьем этаже на площади 50 кв м. Еще один пожар произошел в ноябре 2022 года. Тогда загорелись два торговых павильона текстильной продукции.

Торговый комплекс «Садовод» находится по адресу 14-й км МКАД на юго-востоке Москвы. Это один из крупнейших рынков столицы. Он занимает 40 га и включает в себя 9,5 тыс. магазинов. Ежегодно «Садовод» посещает около 36,5 млн покупателей.

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