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Спасатели эвакуировали с горящего «Садовода» 350 человек

МЧС: в Москве загорелся рынок «Садовод», проводится эвакуация
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Фото: Telegram/mchs_official
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Два человека пострадали при пожаре на вещевом рынке «Садовод» в Москве, им оказана помощь. Об этом сообщили в МЧС РФ в пятницу, 1 декабря.

Спасатели эвакуировали с места происшествия 350 человек.

«Площадь пожара — 350 кв. м. К месту пожара следует лаборатория для замеров воздуха и определения его соответствия норме», — говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

Отмечается, что тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка. Для недопущения распространения огня спасатели делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов.

На месте пожара работает лаборатория, которая проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК.

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О том, что на «Садоводе», расположенном на 14-м км Московской кольцевой автодороги (МКАД), произошел пожар, сообщалось ранее в этот день. На кадрах, имеющихся в распоряжении «Известий», видно, что территорию рынка заволокло густым серо-черным дымом. Он валит из торгового павильона-ангара. Продавцы и покупатели спешно эвакуируются.

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