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Пожар на рынке «Садовод» в Москве локализовали

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Фото: Telegram/mchs_official
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Пожар на рынке «Садовод» в Москве был локализован. Об этом 1 декабря сообщило МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на рынке «Садовод», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

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О том, что на «Садоводе», расположенном на 14-м км Московской кольцевой автодороги (МКАД), произошел пожар, сообщалось ранее в этот день. На кадрах, имеющихся в распоряжении «Известий», видно, что территорию рынка заволокло густым серо-черным дымом. Он валит из торгового павильона-ангара. Продавцы и покупатели спешно эвакуируются.

По данным МЧС, площадь пожара доходила до 600 кв. м. Быстрому распространению огня способствовали высокая пожарная нагрузка и плотная застройка.

Также уточнялось, что огнем охвачены товары в смежных трехуровневых контейнерах. Спасатели эвакуировали с места происшествия 350 человек. Также стало известно о двух пострадавших при ЧП.

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