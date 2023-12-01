Площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 кв. м

Площадь пожара, бушующего на рынке «Садовод», увеличилась и составляет уже 600 кв. м. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Быстрому распространению [огня] способствует высокая пожарная нагрузка и плотная застройка», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

До этого сообщалось, что площадь пожара составляет 350 кв. м. В МЧС уточнили, что огнем охвачены товары в смежных трехуровневых контейнерах. Спасатели эвакуировали с места происшествия 350 человек. Также стало известно о двух пострадавших при ЧП.

О том, что на «Садоводе», расположенном на 14-м км Московской кольцевой автодороги (МКАД), произошел пожар, сообщалось ранее в этот день. На кадрах, имеющихся в распоряжении «Известий», видно, что территорию рынка заволокло густым серо-черным дымом. Он валит из торгового павильона-ангара. Продавцы и покупатели спешно эвакуируются.