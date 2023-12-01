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Российская ПВО сбила вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 воздушных сил Украины

Минобороны: ПВО РФ сбила вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 воздушных сил Украины
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Фото: РИА Новости
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Также за сутки были перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Помимо этого, российской ПВО были уничтожены 38 украинских дронов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях.

Всего с начала спецоперации были уничтожены 545 украинских военных самолетов, 256 вертолетов и 9348 беспилотных летательных аппаратов, отметили в Минобороны РФ.

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Ранее, 29 ноября, российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в районе Новооленовки в ДНР. Кроме того, истребительная авиация России сбила самолет МиГ-29 противника у населенного пункта Межевое в ДНР.

26 ноября в МО РФ сообщили, что средства ПВО сбили два истребителя Су-27 и один МиГ-29 Вооруженных сил Украины в Херсонской и Днепропетровской областях. Кроме того, тогда за сутки были перехвачены 17 снарядов РСЗО HIMARS.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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