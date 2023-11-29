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ПВО России сбила украинский самолет Су-25 в районе Новооленовки в ДНР

МО: средства ПВО РФ сбили украинский самолет Су-25 в районе Новооленовки в ДНР
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Фото: РИА Новости
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки украинский самолет Су-25 в районе Новооленовки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 ноября сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новооленовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачено 11 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Также средства ПВО за сутки сбили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

Кроме того, истребительная авиация России сбила самолет МиГ-29 противника у населенного пункта Межевое в ДНР. Там же была перехвачена противорадиолокационная ракета HARM американского производства.

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Ранее, 26 ноября, в МО РФ сообщили, что средства ПВО сбили два истребителя Су-27 и один МиГ-29 Вооруженных сил Украины в Херсонской и Днепропетровской областях. Кроме того, тогда за сутки были перехвачены 17 снарядов РСЗО HIMARS.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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