ВС РФ сбили три самолета ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях
Военнослужащие РФ сбили три истребителя Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Днепропетровской областях. Об этом 26 ноября сообщило Минобороны России.
Силами противовоздушной обороны ликвидированы два истребителя Су-27 и один МиГ-29.
«Средствами ПВО за сутки сбиты три самолета Воздушных сил Украины — два Су-27 в районах населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области, а также самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, по данным МО РФ, за минувшие сутки российской системой ПВО были сбиты 53 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и 17 снарядов РСЗО HIMARS.
Ранее в этот день российские силы нанесли удары по топливохранилищам ВСУ в Полтавской области. Помимо этого военнослужащие нанесли поражение арсеналу боеприпасов украинской армии в Черкасской области.
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах Украины. Склады уничтожены на аэродромах Долгинцево и в районе города Днепропетровска.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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