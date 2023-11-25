ВС РФ уничтожили два склада с авиационными боеприпасами ВСУ

Вооруженные силы РФ уничтожили два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили 25 ноября в Минобороны России.

Склады были уничтожены на аэродромах Долгинцево и в районе города Днепропетровск.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 115 районах. Кроме того, в районах города Вольнянск Запорожской области и села Павловка Днепропетровской области поражены две украинские радиолокационные станции «П-18», предназначенные для обнаружения и сопровождения воздушных целей.

«В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны», — добавили в ведомстве.

Ранее, 19 ноября, Минобороны РФ сообщило об уничтожении на аэродроме Канатово в Кировоградской области хранилища топлива для авиатехники ВСУ. Кроме того, в районе Кировограда, а также населенного пункта Ольшаница в Киевской области были поражены украинские склады боеприпасов.

18 ноября российские военные уничтожили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме Лозоватка в Днепропетровской области. Еще один склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ был уничтожен в тот день в районе города Волчанск Харьковской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.