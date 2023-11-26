Российские силы нанесли удары по топливохранилищам ВСУ в Полтавской области

Российские силы нанесли удары по топливохранилищам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области. Об этом 26 ноября сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение хранилищам авиационного топлива ВСУ в Полтавской области», — сказано в сообщении.

Также Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по арсеналу боеприпасов украинской армии в Черкасской области.

Кроме того, нанесен удар по живой силе и военной технике противника в 128 районах.

Накануне ВС России уничтожили два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах ВСУ. Склады были уничтожены на аэродромах Долгинцево и в районе города Днепропетровск.

До этого, 19 ноября, российские силы уничтожили на аэродроме Канатово в Кировоградской области хранилища топлива для авиатехники ВСУ. Кроме того, в районе Кировограда, а также населенного пункта Ольшаница в Киевской области были поражены украинские склады боеприпасов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.