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Лавров назвал трусами Блинкена и Борреля за ранний отъезд со СМИД ОБСЕ

Лавров об отъезде Блинкена и Борреля со СМИД ОБСЕ: они трусы, боятся честного разговора
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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de
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Ранний отъезд госсекретаря США Энтони Блинкена и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля со встречи Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ говорит о их страхе любого честного разговора, они «просто трусы». Об этом 1 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сбежал-то мой коллега, госсекретарь Блинкен. Я никуда не сбегал», — сказал министр на пресс-конференции по итогам участия в СМИД ОБСЕ.

Лавров предположил, что Блинкен и Боррель покинули поля мероприятия, чтобы показать свои намерения изолировать Россию. По его словам, «они просто трусы, они боятся любого честного разговора с фактами на руках». Министр отметил, что именно этим также объясняется невыдача виз российским дипломатам на встречи международных площадок.

«Это трусость, элементарная трусость, потому что мы за эти два года истеричной гибридной войны Запада против с Россией увидели, что аргументов у него внятных и вменяемых нет, а мы свои аргументы представили, а мы свои аргументы представили вчера достаточно подробно, и нам никто не возразил», — заключил Лавров.

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Встреча СМИД ОБСЕ прошла в Скопье 30 ноября и 1 декабря. Двухдневный формат СМИД ОБСЕ включает пленарные заседания и другие мероприятия в рамках совета и на его полях. В программе Лаврова были запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

29 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что при подготовке к встрече СМИД ОБСЕ в отношении РФ чинились «всяческие козни». Она отметила, что часть государств Запада понимает, что довели ситуацию в организации до «экзистенциального кризиса этой структуры», а другая продолжает «давить на педаль абсолютно русофобского угара».

Также 1 декабря Лавров по итогам участия в СМИД ОБСЕ заявил о полной деградации всего созданного в рамках ОБСЕ по трем направлениям безопасности. По его словам, страны Запада не извлекли никаких уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ и продолжают добивать организацию.

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