Суд оштрафовал Яшина на 45 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента

Бабушкинский суд Москвы оштрафовал бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан в РФ иноагентом) на 45 тыс. рублей. Об этом 1 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Как отмечается, его оштрафовали из-за нарушения закона о маркировке иноагента. Ее не было в некоторых постах на его страницах в соцсетях.

Максимальное наказание за отсутствие маркировки может достигать 500 тыс. рублей.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к лишению свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало распространение Яшиным 7 апреля в прямом эфире на своем YouTube-канале заведомо ложных сведений о том, что российские солдаты якобы причастны к убийствам мирных жителей в Буче. Вину Яшин не признал, он отмечает, что в ролике транслируется его субъективное мнение.