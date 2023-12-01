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Птенцы киви впервые за 100 лет родились в дикой природе
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Птенцы киви впервые за 100 лет родились в дикой природе

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Фото: Dr Christine Stockum
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Два птенца киви родились в дикой природе неподалеку от Веллингтона, столицы Новой Зеландии, впервые за 100 лет. Об этом сообщила газета The Guardian в четверг, 30 ноября.

«Пушистый и нелетающий киви — одна из самых уязвимых птиц Новой Зеландии, и защитники природы полагают, что этот вид отсутствовал в столице уже несколько поколений», — сообщили в газете.

Восстановление популяции киви началось в 2022 году, когда 11 особей были выпущены на обширные холмистые сельскохозяйственные угодья в Макаре — примерно в 25 минутах езды от центра города. В течение следующих нескольких месяцев было выпущено около 50 птиц. В ближайшие пять лет планируется дополнить популяцию еще 200 особями.

Повышением численности киви занимается организация Capital Kiwi Project, которую основал Пол Уорд. Он рассказал, что угодья, в которых сейчас происходит расселение этих птиц, экологически подходят для таких целей, несмотря на близость к Веллингтону.

Газета привела данные ученых, из которых следует, что в прошлом Новую Зеландию населяли 12 млн киви, но завезенные хищники и потеря среды обитания привели к тому, что число птиц упало до тревожно низкого уровня — по последним оценкам, 68 тыс. особей. Проекты, направленные на сохранение вида, такие как Capital Kiwi Project, начинают постепенно увеличивать численность киви.

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Ранее, 19 ноября, сообщалось, что в леса Новомосковского административного округа (ТиНАО) за два года выпустили более 300 зайцев. Так проходит восстановление популяций зайца-беляка и зайца-русака. Численность этих животных сокращается во многих регионах, оба внесены в Красную книгу Москвы.

Перед этим, 30 мая, представитель дирекции заповедников «Земля леопарда» рассказал, что в Уссурийском заповеднике поселился дальневосточный леопард, впервые выпущенный в дикую природу после реабилитации.

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