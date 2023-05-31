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Дальневосточного леопарда впервые в истории вернули в дикую природу после реабилитации

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В Уссурийском заповеднике поселился дальневосточный леопард, впервые выпущенный в дикую природу после реабилитации. Об этом сообщил представитель дирекции заповедников «Земля леопарда» 30 мая.

Котенка весом 4,5 кг обнаружили в июле прошлого года около границы нацпарка. Его поймали и переместили в Центр реабилитации МРОО «Центр «Тигр».

«Дальневосточный леопард впервые в истории вернулся в дикую природу после успешной реабилитации — в Приморском крае на свободу выпущен Leo 260M. Новым домом для зверя-сироты стал Уссурийский заповедник, где леопарды исчезли более 50 лет назад», — говорится на сайте.

Леопард под номером Leo 260M является частью проекта по восстановлению популяции этого подвида в Уссурийском заповеднике. Перед выпуском специалисты проверили, готов ли леопард к возвращению на волю, и выпустили его через специальный вольер.

По словам руководителя дирекции Виктора Бардюка, это первый в мире случай успешной реабилитации и реинтродукции данного редкого подвида хищников. Ученые рассчитывают, что в процессе реализации проекта Leo 260M найдет себе пару и станет основателем новой семьи леопардов.

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25 мая самца и самку дальневосточного леопарда переселили в Уссурийский заповедник. Спящих хищников поочередно доставили на новую территорию.

29 марта стало известно, что самка редчайшего дальневосточного леопарда, живущая в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье, получила имя Иллюзионочка. Уточняется, что Иллюзионочке около четырех лет. Животное было впервые зафиксировано в 2019 году.

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