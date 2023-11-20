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В Новой Москве за два года выпустили в дикую природу более 300 зайцев

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В леса ТиНАО за два года выпустили более 300 зайцев. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Таким образом специалисты занимаются восстановлением популяции зайца-беляка и зайца-русака. В ведомстве уточнили, что численность этих животных сокращается во многих регионах, оба внесены в Красную книгу Москвы.

«В 2022 году в природу выпустили 110 зайцев, а в 2023 году — 250 особей. Осенью в ТиНАО поселились еще семь молодых беляков», — приводит слова специалистов агентство городских новостей «Москва».

Всего были выпущены 360 диких зайцев. Перед тем, как отпустить на волю, животных готовят к жизни в дикой природе в профильном реабилитационном центре «Дом зайца», уточняет «Москва 24». Они не являются домашними или ручными, не нуждаются в помощи человека. Их выращивают и выкармливают по особой технологии, а за отпущенными на волю наблюдают при помощи фотоловушек, пишет сайт kp.ru. Зайцы могут самостоятельно добывать пищу и защищаться от хищников, отмечает телеканал «360». На волю их выпускают вдали от городской застройки и дорог, вблизи водоемов, где достаточно подходящего корма и есть укрытия от хищников.

Специалисты подчеркнули, что в столице охота строго запрещена, сообщает РИАМО.

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1 ноября Московский зоопарк начал работать по зимнему графику. Теперь обитателей столичного зоосада можно увидеть с 09:00 до 17:00. Такой график работы останется в силе до 29 февраля 2024 года.

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