Матвиенко рассказала о мерах к празднованию 80-летия снятия блокады Ленинграда

В преддверии января 2024 года, когда Россия будет отмечать 81-летие прорыва блокады Ленинграда и 80-ю годовщину полного освобождения города, приняты государственные меры поддержки для тех, кто пережил блокаду города в Великую Отечественную войну. Об этом 30 ноября рассказала председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на собрании оргкомитета по празднованию снятия блокады.

«Вы знаете, что глава государства [Владимир Путин] поддержал инициативу оргкомитета и города, и нашу общую — о единовременной выплате всем, кто награжден медалью за оборону Ленинграда и жителям блокадного Ленинграда. Эти выплаты уже будут осуществляться в декабре», — сообщила Матвиенко.

Кроме того, президент РФ поддержал предложение Совета ветеранов Санкт-Петербурга Ленинградской области о присвоении новому атомную ледоколу имени «Ленинград», а также инициативу назвать еще один ледокол именем «Сталинград».

Также Матвиенко выразила благодарность руководству Российских железных дорог (РЖД), по решению которого с 1 декабря жители блокадного Ленинграда имеют возможность бесплатного проезда на поездах дальнего следования без ограничения количества поездок и с сопровождающими. Она отметила, что «достойный подарок».

Кроме того, председатель СФ рассказала, что недавно члены оргкомитета побывали в Киргизии, где в Бишкеке возложили цветы к «скромному, но очень трогательному» мемориалу блокадников. Она отметила, что в годы войны в республику из блокадного Ленинграда было вывезено более 160 тыс. детей.

«Но мне кажется, память не только в граните должна сохраняться. Лучше всего подлинную историю блокадного города могут передать письма его жителей, которые его описали во время блокады. Я познакомилась с этим проектом, в некотором виде — это удивительные письма, за душу берет больше, чем что-либо. Они просто написаны, но в них столько эмоций, глубины, столько боли, надежды. Мне кажется, эти подлинные свидетельства тех лет, они бесценны, о них тоже нельзя забывать», — добавила Матвиенко.

Ранее, 6 октября, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение к 80-летию снятия блокады Ленинграда, согласно которому жители блокадного Ленинграда получат от властей города дополнительную единовременную выплату в размере 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

До этого, 19 сентября, президент Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда. Средства получат граждане, награжденные медалями «За оборону Ленинграда» и «Жителю блокадного Ленинграда».

В этом году отмечалось 80-летие годовщины прорыва блокады Ленинграда, которая состоялась 18 января 1943 года. В 2024 году город на Неве отметит годовщину — 81 год. Историческая справка и хроника событий изложены в специальном материале «Известий».