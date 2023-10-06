Блокадники получат единовременную выплату от властей Петербурга

Жители блокадного Ленинграда получат от властей города дополнительную единовременную выплату в размере 5 тыс. и 10 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, приурочив это к 80-летию снятия блокады Ленинграда.

Как поясняет телеканал «78», по 10 тыс. рублей получат инвалиды, участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники мест принудительного содержания и граждане, которые родились и проживали в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

По 5 тыс. рублей полагается вдовам и вдовцам погибших и умерших инвалидов, участников Великой Отечественной войны и тем, кто родился до 3 сентября 1945 года. По 10 тыс. рублей выплатят награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону Ленинграда».

Ранее, 19 сентября, сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда. Средства получат граждане, награжденные медалями «За оборону Ленинграда» и «Жителю блокадного Ленинграда».